cinema Donos da franquia de James Bond travam luta judicial para manter controle sobre o nome do personagem Construtora sediada em Dubai tenta na Justiça utilizar experessões ligadas ao persnagem em produtos do mercado imobiliário

Os donos da franquia multibilionária de James Bond travam uma luta judicial para manter o controle do nome do personagem, depois que uma construtora sediada em Dubai entrou com ações no Reino Unido e na Europa para utilizá-lo em produtos do mercado imobiliário.

Segundo reportagem do jornal inglês Guardian, o empresário austríaco Josef Kleindienst, que está construindo um complexo de resort de luxo de US$ 5 bilhões chamado Coraçãoda Europa em seis ilhas artificiais na costa de Dubai, teria entrado com uma série de ações conhecidas como "ações de cancelamento baseadas na não utilização" visando o nome James Bond.

Pelas leis do Reino Unido e da UE, se um nome resguardado como marca registrada para não explorado comercialmente em determinados produtos e serviços por um período de pelo menos cinco anos, então uma contestação para revogar a propriedade do nome pode ser feita.





A proteção de marca registrada de várias versões do nome do superespião está sujeita à contestação, incluindo: James Bond Agente Especial 007, James Bond 007, James Bond, James Bond: Mundo da Espionagem, assim como sua famosa apresentação: “Bond, James Bond”.

As alegações foram feitas por Kleindienst, fundador do Kleindienst Group, que afirma ser o maior desenvolvedor imobiliário europeu nos Emirados Árabes Unidos. Um porta-voz de Kleindienst confirmou que o empresário tem planos de utilizar o nome Bond se vencer o desafio, e que um “anúncio será feito em breve”.

As marcas de James Bond são oficialmente registradas pela empresa norte-americana Danjaq, que controla os direitos de comercialização tradicional de James Bond em todo o mundo em conjunto com a Eon, produtora sediada no Reino Unido responsável por transformar James Bond de Ian Fleming em uma das franquias de filmes de maior sucesso da história. A Eon é comandada por Barbara Broccoli e Michael G Wilson, ferozes protetores dos direitos de propriedade intelectual associados a 007.

