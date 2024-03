Dora Martins lança "dreamy", seu álbum de estreia, no Teatro Fernando Santa Cruz, sábado (9)

A- A+

A jovem cantora e compositora recifense Dora Martins apresenta o show de lançamento do seu álbum de estreia, "dreamy", no próximo sábado (9), às 20h, no Teatro Fernando Santa Cruz. O disco fica disponível nas plataformas digitais um dia antes, na sexta-feira, 8 de março.



Mergulhada no universo musical desde os sete anos, a artista de 17 anos faz o primeiro show do seu trabalho de estreia acompanhada por músicos experientes da cena pernambucana. A banda é formada pelas guitarras e efeitos de Theo Coutinho (Conjunto Maravilha) - que também assina a direção musical e arranjos - Paulo Duarte (ex-Carfax e Carranza) no baixo e, na bateria, Bruno Negromonte.



Dora buscou inspiração e referências em artistas como Rita Lee, Aurora, Billie Eilish, Laufey e The Cranberries, para produzir uma mistura colorida de influências em suas canções. O disco conta ainda com a colaboração de Theo Guerreiro nos arranjos e direção musical, e Adriano Duprat na mixagem e masterização.

Sobre o show

O repertório passeia por canções lançadas, algumas inéditas e também versões de músicas que estão ligadas às memórias afetivas da artista. O disco conta com seis canções em inglês e uma faixa bônus em português, com composições e arranjos próprios.



SERVIÇO:

Show de Lançamento de dreamy | Dora Martins

Sábado, 09 de março, 20h.

Teatro Fernando Santa Cruz, Mercado Eufrásio Barbosa;

(Avenida Joaquim Nabuco, SN, Varadouro, Olinda - PE.

Ingressos: R$ 25,00 (Sympla).

Informações: (81) 99442-9801

e-mail: [email protected]

Spotify: Dora Martins

Instagram: @doramartinsmusic

