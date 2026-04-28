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EVENTO Dorgival Dantas estreia no Sambinha Chacon com ingressos esgotados Conhecido como 'O Poeta', cantor trouxe clássicos da carreira e releituras do forró

No último sábado (25), o Recife recebeu mais uma edição do Sambinha Chacon. Com ingressos esgotados, o evento teve como atração principal o cantor e compositor Dorgival Dantas, que se apresentou pela primeira vez no projeto.

O repertório do show foi composto por canções autorais que marcam a carreira do artista, como “Coração”, “Valeu”, “Destá” e “Tarde Demais”. Além das composições próprias, o artista incluiu no setlist clássicos do forró, a exemplo de “Xote das Meninas” e “Saga de um Vaqueiro”, já em clima do período de festas juninas.

O evento faz parte do calendário itinerante de festas da capital pernambucana e costuma reunir artistas de gêneros como samba, pagode e forró.

Próxima edição

A organização do evento já confirmou a data da próxima festa. No dia 09 de maio, o Sambinha Chacon recebe o projeto “Forróland”, do cantor Eric Land.



Os detalhes sobre a venda de ingressos para a nova data devem ser divulgados nos canais oficiais do evento nos próximos dias.

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