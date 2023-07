A- A+

amigas Doris Monteiro e Leny Andrade serão veladas juntas no Rio As cerimônias acontecem nesta terça (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e serão abertas ao público

Os corpos das cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro, ambas falecidas nesta segunda (24), serão veladas juntas, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônias simultâneas, que serão abertas ao público.

As duas eram amigas de longa data. Leny começou a fazer sucesso quando Doris já era uma cantora de rádio consagrada. Reencontraram-se algumas vezes ao longo dos últimos anos, como em 2017, quando gravaram músicas da edição carioca do show dos 100 anos de Dalva Oliveira – Doris cantou “Zum Zum” e Leny, “Há um Deus" – ; e em abril de 2019, na premiação do Troféu Feira do Vinil do Rio, em que foram as homenageadas daquela edição.





O velório de Doris será das 9h às 13h e ela será cremada, em cerimônia reservada aos familiares. O velório de Leny acontece das 10h às 13h. Na sequência, haverá outra cerimônia, no Memorial do Carmo, no Caju, das 14h às 16h. Ela também será cremada.

