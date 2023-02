A- A+

BBB 23 'Dormi no volante': MC Guimê relembra acidente de carro Cantou contou detalhes do susto que passou ao volante para Bruna e Sarah Aline

Em conversa na academia com Bruna Griphao e Sarah Aline, MC Guimê relatou detalhes do único acidente que sofreu com seu carro. A conversa entre os três era sobre aprender a dirigir, quando o cantor relembrou o acidente.

"Graças a Deus, desde que eu tirei carta, eu bati o carro uma vez só. E foi por dormir, dormi no volante", disse Guimê. "Não aconteceu nada de grave. Eu cheguei a bater a cabeça no vidro e tal, acho que eu tava tão maluco e sonolento que nem coloquei o cinto. Mas graças a Deus não aconteceu nada de grave", relembrou o brother.

"Voltei de show com os amigos, aí fiquei curtindo lá a resenha. Quando fui pra nossa casa, eu tava com muito sono e falei pra um amigo meu dirigir. Aí ele foi dirigindo, mas ele morava perto de mim. Ele ia ficar na casa dele e eu ia ficar na minha. Aí entrei no banco de trás, deitei e dormi. Quando ele chegou na casa dele, ele me acorda e diz: 'Mano, não é melhor você dormir aqui? Você já tá todo sonolento, não pega o carro, não'. Mas, naquela ânsia de chegar em casa, eu disse não. Eu lembro de ir pro banco do motorista, pegando o volante e deu cinco segundos, não lembro mais de nada. Dormi de novo", detalhou MC Guimê

Veja também

BBB 23 Festa do líder e aniversariante Gustavo terá temática rural, nesta quarta-feira (8)