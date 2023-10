A- A+

CINEMA Dos games ao cinema: "Five Nights At Freddy's O Pesadelo Sem Fim" estreia nesta quinta-feira (26) O longa se passa nas primeiras cinco noites de um segurança que começa a trabalhar na Pizzaria Freddy Fazbear

Halloween se aproximando e os filmes de terror vão dominando os cinemas. Nesta quinta-feira (26), faltando cinco dias para o dia das bruxas, estreia "Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim". O filme conta a história de um segurança problemático que começa a trabalhar na Pizzaria Freddy Fazbear. Já no primeiro dia, ele percebe que o turno da noite no Freddy's não será tão fácil assim.

Baseado em um video game icônico e assustador homônimo, a franquia fez sucesso na internet na metade da década de 2010 com os sustos que os youtubers tomavam enquanto jogavam. Grandes canais como PewDiePie, The Game Theorist e, aqui no Brasil, Cellbit ajudaram a popularizar o jogo.

Five Nights at Freddy’s - O Pesadelo sem Fim é estrelado por Josh Hutcherson (série Ultraman, franquia Jogos Vorazes), Elizabeth Lail (série You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, série Unstable), Kat Conner Sterling (Fantasma e Cia, série 9-1-1), Mary Stuart Masterson (série Blindspot, Tomates Verdes Fritos) e Matthew Lillard (série Good Girls, Pânico).

Confira o trailer:

Dirigido por Emma Tammi (Terra Assombrada, Blood Moon), o roteiro de Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo sem Fim foi coescrito pela cineasta, Scott Cawthon e Seth Cuddeback.

