CINEMA Dos gramados para as telas: Cristiano Ronaldo pode participar do novo 'Velozes e furiosos'? Entenda Post de Vin Diesel, um dos astros da franquia, sugere participação do astro português em longa previsto para estrear em 2027

Não só os apaixonados por velocidade, mas torcedores de futebol do mundo inteiro terão bons motivos para ver "Velozes e furiosos X: Parte 2", novo linga da franquia previsto para estrear em abril de 2027.

Segundo um dos astros da série de filmes de ação, Vin Diesel , que interpreta Dominic "Dom" Toretto, Cristiano Ronaldo poderá ter uma participação na produção.

Diesel postou uma foto com o craque português,com a legenda: Todo mundo perguntou se ele estaria no universo de "Velozes e furiosos'... Tenho que dizer que é real. Escrevemos um papel para ele...". O centravante do Al-Nassr e da seleção portuguesa ainda não confirmou a participação e qual seria seu papel, no que deve ser o último filme da franquia.

Além do jogador, o longa deve ter no elenco astros como Dwayne "The Rock" Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Jason Momoa (Dante Reyes), Jordana Brewster (Mia Toretto) e Michelle Rodriguez (Letty Ortiz).

