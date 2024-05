A- A+

SHOW Double You: atração internancional se apresenta no Teatro RioMar, dia 13 de junho; confira A banda italiana do eurodance volta aos palcos brasileiros com o seu repertório de sucesso

Trazendo o seu repertório repleto de clássicos, a banda italiana Double You se apresenta no Teatro RioMar, no dia 13 de junho, às 21h. Com faixas populares do eurodance dos anos de 1990, o grupo é a primeira atração internacional do projeto ''Amor e Música RioMar''.

O projeto autoral traz de volta aos palcos brasileiros a Double You como uma das atrações da programação especial do Dia dos Namorados. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão disponíveis no aplicativo do RioMar Recife e no site e na bilheteria do teatro.

A banda Double You se tornou um sucesso mundial emplacando um hit atrás do outro. O repertório da noite na Capital pernambucana vai contar com os principais clássicos da banda e não poderão faltar músicas como ''Please Don't Go'', ''We All Need Love'', ''Looking At My Girl'', ''Run To Me'' e ''She's Beautiful'', entre outras.

