São João 2024 Double You é confirmada como primeira atração internacional do São João de Caruaru; confira Banda italiana de eurodance se apresenta no dia 12 de junho, no Pátio de Eventos, dividindo o palco com Roupa Nova e Calcinha Preta e o cantor Amado Batista

A banda italiana de eurodance Double You foi confirmada na programação do São João de Caruaru. Conhecida por hits como "Please don't go", "Run to me" e "Me and you", o grupo será a primeira atração internacional da história da programação junina do município.



O show está marcado para o dia 12 de junho, em noite que também terá as bandas Roupa Nova e Calcinha Preta e o cantor Amado Batista. Os festejos juninos em Caruaru, que esse ano oferecerá 72 dias de festa no Agreste do Estado, já começam nesta terça-feira (19), Dia de São José.

Sobre a banda

Double You é um grupo italiano de eurodance que surgiu em 1985. Em 1991 tornaram-se mundialmente conhecidos com a versão cover da canção "Please Don't Go" de KC and the Sunshine Band. Chegaram a vender mais de 10 milhões de discos em todo o mundo.



"Please Don't Go", uma versão dance de uma canção da banda KC and the Sunshine Band, ganhou o ouro e muitos discos de platina na Europa, América Latina, África e Ásia. O álbum também vendido na América do Norte (vendas top ten maxi), em Israel (# 12) e no Reino Unido.

No início de 1996, com a saída de Andrea de Antoni que seguiu em a sua própria carreira artística, o grupo foi reformulado e o músico e produtor brasileiro Gino Martini passou a integrá-lo, reforçando a “alma brasileira” do Double You. William e Gino então tornaram-se parceiros de composição e produção musical, estabelecendo estúdios no Brasil e Itália.

Neste período, o Double You teve uma grande demanda de shows no Brasil, tendo iniciado uma nova turnê. Eles apresentaram-se nas mais importantes salas de concerto do país. O grupo dedicou o álbum Forever a todos os seus fãs brasileiros. Este novo álbum foi produzido 50% na Itália e 50% no Brasil. Foi lançado apenas no país, vendendo 150 mil cópias. Um single foi lançado no mesmo ano, apenas no Brasil, sob os holofotes da etiqueta. Foi intitulado "If You Say Goodbye".

