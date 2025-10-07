Douglas Germano canta a resistência ancestral em "Branco", seu novo álbum; ouça

A- A+

Mais um álbum notável do cantor e compositor paulista Douglas Germano saiu do forno e já está disponível nas plataformas de música. “Branco” é mais uma preciosidade do artista, que segue reverenciando a resistência e ancestralidade do samba.

Nas 12 faixas - entre elas uma vinheta de apresentação - o artista brinda seus parceiros de canção como Luiz Antonio Simas ("Tudo é Samba", "Xaxará" e "Desbancando Gordon Banks"), Fábio Peron ("Ruge leão, troveja Xangô", "Ode do pode não pode" e "Branco"), Roberto Didio ("Zelite"), Alfredo Del Penho ("Ramo") e Márcia Fernandes ("Bala Perdida").



Ouça:

Sobre o álbum

Gravado no Estúdio Eifel em Santo André, em São Paulo, o disco conta com direção artística, produção, direção musical e arranjos do próprio Douglas Germano. “Branco” tem arranjos minimalistas, com a presença de orquestração de cordas, interferências pontuais de samplers e programações e o coro de vozes sempre encorpando os refrões.

Multi-instrumentista, Douglas não apenas atuou na produção e concepção artística do álbum, mas também assinou a gravação de violão, violoncelo, cavaquinho e voz e convidou Thiago Faria para gravar violoncelo.



Os temas continuam sendo o cotidiano dos terreiros, com ácidas críticas sociais com lado político e ideológico bem definido: contrário às elites que sufocam a cultura popular. (Veja as letras do álbum aqui).

Os dialetos africanos, a percussão tradicional do candomblé e do samba de roda e a reverência aos orixás, de novo, aparecem em destaque, a exemplo da canção Xaxará:

“O Xaxará chacoalha quando chama

A peste, a morte, a vida rara?

E no chacoalhar ampara o drama

De quem mora entre o morro e a lama”



A mensagem do samba

Desde sua primeira composição gravada pelo grupo Fundo de Quintal, “Vida alheia”, em 1991, passando por canções de destaque como “Maria de Vila Matilde”, do repertório de Metá metá e Juçara Marçal, até a “A mulher do fim do mundo” no ocaso de Elza Soares e o seu terceiro disco, “Escumalha”, finalista do prêmio APCA de 2019, Douglas segue constrfuindo uma carreira muito bem definida. Tem lado político, tem santo presente, tem samba e tem drama.



Ficha técnica de “Branco”

Direção artística, produção, direção musical, arranjos: Douglas Germano

Percussão geral: Douglas Germano

Violão, violoncelo, cavaquinho e voz: Douglas Germano

Músico especialmente convidado: Thiago Faria - Violoncelo

Produção executiva: Douglas Germano

Técnico de gravação: Alex Angeloni

Mixagem e masterização: Guilherme Ramos

Direção de arte e capa: Deiverson Ribeiro

Gravado no Estúdio Eifel em Santo André – SP, entre os dias 19 de março de 2024 e 06 de junho de 2025.

Compositores:

Douglas Germano, com parcerias de Luiz Antonio Simas (Tudo é Samba, Xaxará, Desbancando Gordon Banks), Fábio Peron (Ruge leão, troveja Xangô, Ode do pode não pode, Branco), Roberto Didio (Zelite), Alfredo Del Penho (Ramo) e Márcia Fernandes (Bala Perdida)

Músicos e Instrumentação:

Douglas Germano - violão, voz, violoncelo, cavaquinho, percussão (ferros, atabaques, tamborins, pandeiros, triângulo, surdo, cuíca, caixa, zabumba, agogô, berimbau, etc).

Henrique Araújo (violão tenor e cavaquinho)

Junior Pita (violão 7)

João Poleto (flautas)

Passoca (viola)

Juliana Rodrigues (piano)

Os Bicudos - Grazi Pizani e Pedro Moreira (trombone, trompete e flugelhorn)

Marcelo Cabral (batidas eletrônicas)

Rafael Toledo (pandeiros)

Cristiano José da Silva (Rum Rumpi Lé e ferros)

Thiago Faria (violoncelo)

Loreta Colucci (Voz Principal em Tudo é Samba)

Alfredo Del Penho (Oração de benzimento em Ramo)

Fábio Peron (Rogo a São Jeronimo em Ruge leão, troveja Xangô)

Roberto Didio (Comentário final em Zelite)

Márcia Fernandes (Participação em Bala Perdida)

Coro:

Dulce Monteiro, Ivan Ribeiro, Loreta Colucci, Luciana Vieira, Maraísa, Marcelo Santos, Negravat, Rita Bastos, Rodrigo Morales, e Tania Viana.

