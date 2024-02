A- A+

BBB 24 Doutor Davi? Baiano realiza a sua primeira ''consulta'' no BBB 24; confira Participantes brincam na sala da casa, nesta terça (30)

Nesta terça-feira (30), em clima de descontração, Davi e Beatriz encenaram uma consulta médica na sala do BBB 24. Deitada no sofá, a apresentadora do Brás começou a especular como seria quando o brother estivesse realizando um diagnóstico de um paciente, brincando ela disse: ''Davi já tava treinando [...] 'sente aí rapaz que vou lhe receitar um remédio''.

Do outro lado do sofá, o motorista de aplicativo entrou na brincadeira, procurando a natureza e a causa da ''doença'' da sister. Esse momento se deve ao fato que, recentemente, o baiano participou de uma ação patrocinada por uma universidade, garantindo uma bolsa de estudos. Vale ressaltar que Davi tem o sonho de cursar medicina, mas nunca teve a oportunidade de custear o estudo.



Confira o momento entre Davi e Beatriz:

