Doutores da Alegria abre inscrições para curso de iniciação à palhaçaria; saiba como participar

A Escola Doutores da Alegria, instituição dedicada a promover a alegria e o bem-estar através da arte, está com inscrições abertas até 31 de agosto para o curso de formação Jovens Brincantes – Iniciação à Palhaçaria.

O curso é uma oportunidade para jovens de 17 a 23 anos que residem em comunidades do Recife e da Região Metropolitana se envolverem no mundo da palhaçaria e brincadeiras populares.

Há um total de 25 vagas disponíveis e os alunos selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 462, visando auxiliar nas despesas de transporte e alimentação.

O curso, estruturado em dois eixos fundamentais, oferecerá aos participantes a oportunidade de mergulhar na iniciação à palhaçaria e nas tradicionais brincadeiras populares, como o cavalo-marinho e o caboclinho.

Inscrição

Interessados em participar do curso devem enviar currículo e carta de intenção até 31 de agosto por e-mail ([email protected]) ou pelos Correios (rua Dona Maria César, 170, sala 201-B, edifício Luciano Costa, Recife Antigo, CEP 50030-140).

Lista com os pré-selecionados para o curso será divulgada em 8 de setembro, e, entre os dias 11 e 14 de setembro, eles passarão por oficinas e entrevistas. O resultado final será divulgado em 15 de setembro, e as aulas estão previstas para ocorrer de 25 de setembro a 15 de dezembro.

Aulas

Os critérios de seleção para participar do curso incluem ter entre 17 e 23 anos, residir no Recife ou Região Metropolitana, ter renda per capita de até R$ 660 ou renda familiar de até três salários mínimos, ter concluído o ensino fundamental ou estar matriculado na rede pública de ensino, e ter disponibilidade para participar das aulas nos períodos propostos.

Curso

As aulas estão programadas para as segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h, e serão realizadas no Compaz Miguel Arraes (localizado na avenida Caxangá, 653, Madalena). Além dos artistas do elenco dos Doutores da Alegria, profissionais e artistas de diversas áreas serão convidados a participar como professores.

Coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria, Arilson Lopes destacou a importância do curso. "Sentimos a necessidade de ampliar a nossa atuação, que relaciona as áreas da saúde, da cultura, da assistência social e da educação. Esse é um curso de três meses, um projeto piloto, que vai nos ajudar a entender mais profundamente quais as demandas na formação artística desses jovens", disse.

Doutores da Alegria também incentiva a inscrição de pessoas de grupos minoritários, incluindo negros, indígenas, pessoas transgênero, com deficiência e pertencentes à comunidade LGBTQUIAPN+.

A coordenação pedagógica do curso é de Arilson Lopes em parceria com Luciano Pontes, palhaço do elenco, ator, escritor e tutor do curso de formação no Recife. Ao longo dos três meses de curso, os alunos serão

acompanhados pela assistente social Aline Nascimento.



