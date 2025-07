Doutores da Alegria lança curso online sobre dramaturgia e palhaçaria

A- A+

Estão abertas as inscrições para a Escola Virtual dos Doutores da Alegria. A plataforma digital, lançada neste segundo semestre de 2025, oferece cursos e formações artísticas que antes só estavam disponíveis em formato presencial.

O primeiro curso online será “Caminhos das Palhaçarias na Dramaturgia”, que recebe inscrições até 7 de agosto, pelo site da organização. O investimento é de R$ 450 (à vista ou em até 3x no cartão de crédito).

A formação é voltada para pessoas que pretendem se aprofundar na composição da dramaturgia para as diversas palhaçarias. Gislayne Avelar Matos, Walda Leão, Nereu Afonso da Silva, Ana Borges e Karla Concá serão os orientadores.

Os encontros ocorrem às terças e quintas-feiras, de 12 a 28 de agosto, das 19h às 22h. Serão três módulos temáticps: “Bobas Narrativas Ancestrais”, uma imersão na tradição oral, explorando narradores subversivos que preservaram a arte de contar histórias; “Estruturas Cômicas”, voltado à percepção dos elementos dramatúrgicos da palhaçaria no teatro, cinema e também no hospital; e “Dramaturgia da Afirmação”, com a proposta de reconhecer, pensar e refletir sob a perspectiva de gênero e diversidade na dramaturgia e palhaçaria feminina.

A Escola Virtual é inicialmente voltada para pessoas curiosas, artistas, profissionais multidisciplinares e das áreas de medicina e de assistência social. A abordagem complementa o trabalho realizado desde 2008 de forma presencial pela Escola Doutores da Alegria, em São Paulo e no Recife.



*Com informações da assessoria de imprensa.

