TEATRO Doutores da Alegria apresentam espetáculo natalino no Teatro do Parque, neste sábado (6) Em "Natal dos Doutores da Alegria", palhaços encenam versão musical da história do nascimento de Jesus

O “Natal dos Doutores da Alegria”, espetáculo de fim de ano dos palhaços que levam alegria aos pacientes internados em hospitais públicos, será encenado neste sábado (6). A apresentação única ocorre no Teatro do Parque, a partir das 16h.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão à venda pela plataforma Sympla. A arrecadação da bilheteria será revertida para a manutenção do trabalho dos Doutores da Alegria em cinco instituições de saúde do Recife.

Já os alimentos adquiridos na venda dos ingressos sociais serão doados ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).



Dirigida por Arilson Lopes, a peça é um presépio musical como trilha sonora executada ao vivo e com canções da música popular brasileira. Os palhaços apresentam sua versão para o nascimento de Jesus, interpretando os personagens bíblicos.

Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho) são Maria e José. Os Três Reis Magos dão lugar aos Reis Magros: Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias). Neste auto natalino, há também Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro) como o anjo, Dra. Muskyta (Olga Ferrario) no papel da estrela-guia, além dos animais vividos por Dra. Baju (Juliana de Almeida), Dr. Gonda (Tiago Gondim) e Dra. Nana (Ana Flávia).

Espetáculo “Natal dos Doutores da Alegria”

Quando: Sábado (6), às 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos por R$ 40, R$ 30 (ingresso social com a doação de 1 quilo de alimento) e R$ 20 (meia-entrada), à venda pelo Sympla



*Com informações da assessoria de imprensa.



