TEATRO

Doutores da Alegria apresentam espetáculo natalino no Teatro do Parque, neste sábado (6)

Em "Natal dos Doutores da Alegria", palhaços encenam versão musical da história do nascimento de Jesus

Doutores da Alegria apresentam espetáculo de NatalDoutores da Alegria apresentam espetáculo de Natal - Foto: Lana Pinho/Divulgação

O “Natal dos Doutores da Alegria”, espetáculo de fim de ano dos palhaços que levam alegria aos pacientes internados em hospitais públicos, será encenado neste sábado (6). A apresentação única ocorre no Teatro do Parque, a partir das 16h. 

Os ingressos custam a partir de R$ 20 e estão à venda pela plataforma Sympla. A arrecadação da bilheteria será revertida para a manutenção do trabalho dos Doutores da Alegria em cinco instituições de saúde do Recife. 

Já os alimentos adquiridos na venda dos ingressos sociais serão doados ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).
 

Dirigida por Arilson Lopes, a peça é um presépio musical como trilha sonora executada ao vivo e com canções da música popular brasileira. Os palhaços apresentam sua versão para o nascimento de Jesus, interpretando os personagens bíblicos. 

Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho) são Maria e José. Os Três Reis Magos dão lugar aos Reis Magros: Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias). Neste auto natalino, há também Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro) como o anjo, Dra. Muskyta (Olga Ferrario) no papel da estrela-guia, além dos animais vividos por Dra. Baju (Juliana de Almeida), Dr. Gonda (Tiago Gondim) e Dra. Nana (Ana Flávia).

Serviço:
Espetáculo “Natal dos Doutores da Alegria”
Quando: Sábado (6), às 16h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos por R$ 40, R$ 30 (ingresso social com a doação de 1 quilo de alimento) e R$ 20 (meia-entrada), à venda pelo Sympla 

*Com informações da assessoria de imprensa.
 

