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FAMOSOS Downey Jr. critica percepção de que influenciadores digitais seriam "as estrelas do futuro" Ator retornará a MCU em "Vingadores: "Doutor Destino", que tem estreia prevista no Brasil para 17 de dezembro

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Um dos maiores astros de Hollywood no século, Robert Downey Jr. criticou a percepção pública de que os influenciadores digitais seriam "as estrelas do futuro". Em participação no Podcast "Conversations for our Daughters", apresentado por Bran Ferren, o vencedor do Oscar afirmou que a previsão é "absolutamente absurda" e comparou alguns criadores de conteúdo a "evangelistas" modernos.

"Tem algo nos influenciadores de hoje que os torna quase como pregadores picaretas da era da informação", afirmou Downey, citando que alguns influencers seguidos por seu filho de 14 anos pedem apoio financeiro aos seus fãs em postagens e transmissões. O ator, no entanto, admite que, por se tratar de um fenômeno recente, ele ainda não tem uma opinião definitiva formada.

"Estamos trabalhando em um novo território; é como se fosse uma espécie de fronteira, então eu não tenho exatamente um julgamento formado sobre isso. Também percebo, agora que estou divulgando um filme e conhecendo alguns desses influenciadores, que muitos deles são pessoas pés no chão, de sucesso e legais."

Apesar das críticas, o astro não vê a possibilidade de se tornar famoso "sem fazer muito além de se filmar com um celular" como algo negativo. "Só vejo isso como o sarrafo da individuação subindo."

Downey também admite não se aprofundar muito no mundo das redes sociais, dizendo que, apesar da fama, não deseja se tornar um produto a ser "consumido". "As pessoas dizem 'Robert, os fãs amam quando [famosos] aparecem do nada, elas estão tendo um vislumbre da sua vida'. E eu penso ‘sim, mas eu estaria fingindo esse aspecto para eles, então é balela’."

"Lembro que [o ator e diretor] Jon Favreau, quando levamos a prévia do primeiro "Homem de Ferro" para a Comic Con, estava postando no Twitter do palco e vi o público… Isso dá ao público a impressão de que eles são o comitê no controle dessas coisas. E ok, esse é o novo cenário."

Depois de aparentemente encerrar sua trajetória como Tony Stark/Homem de Ferro em "Vingadores: Ultimato", de 2019, Downey retornará ao MCU em "Vingadores: Doutor Destino", que estreia em 17 de dezembro no Brasil.

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