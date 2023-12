Downtown Pub celebra o "Rush Day" com show de banda cover alagoana

A- A+

Mesmo fora de cena desde 2018, a banda de rock canadense Rush ainda mantém um séquito de fãs verdadeiramente apaixonados. Prova disso é que anualmente pelo Brasil, sempre no dia 21 de dezembro, é celebrado o “Rush Day”. No Recife, a data será vivenciada no Downtown Pub Zona Norte, no bairro do Espinheiro, a partir das 20h desta quinta-feira (21).

O dia faz alusão ao disco “2112”, lançado em 1976 e considerado o primeiro grande sucesso comercial do Rush. Visto pelos admiradores do trio como uma de suas obras-primas, o álbum marca a fase em que a banda formada por Alex Lifeson, Geddy Lee e Neil Peart abraçou o rock progressivo em sua carreira.

A banda alagoana Spirit of Rush, que presta tributo aos canadenses tocando o seu repertório, sobe ao palco do Downtown para relembrar os 50 anos de estrada dos seus ídolos. O grupo cover se reuniu em 2020, após a morte de Neil Peart, baterista do Rush, e vem realizando shows pelo Brasil desde então.



“Estamos muito felizes de ter chegado neste momento. Sabemos a importância da casa para a cena de rock no Recife e no Nordeste. Tocar Rush no palco do Downtown vai ser um momento marcante”, diz Ítalo Brunno Carvalho, baterista da Spirit. “Realmente vai ser uma noite para comemorar e lembrar do amor dos fãs pela banda”, completa.

No repertório, o público vai poder reviver clássicos como “Finding My Way”, “La Villa Strangiato”, “Freewill” e “Bastille Day”. Além dos alagoanos, o evento traz o DJ Sapo, residente da casa, e a banda Mavericks, que abre a noite. O grupo reúne músicas de ícones roqueiros, como U2, Nirvana, Led Zeppelin e Pearl Jam.



