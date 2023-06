Downtown Pub ganha unidade na Zona Norte; saiba mais

A- A+

A partir desta quinta-feira (1), a terceira unidade do Downtown Pub chega ao Recife. Dessa vez, na Zona Norte da cidade, mais especificamente na Rua Conselheiro Portela, 560, no Espinheiro.

Com mais de duas décadas de história, a casa ficou conhecida pelas festas e shows temáticos na Bairro do Recife. Após problemas durante a pandemia de Covid-19 e quase dois anos sem atividades, o estabelecimento fechou as portas oficialmente em junho de 2022.

Ainda no mesmo ano, o estabelecimento voltou a ativa com novas localizações. Foi aberto duas novas casas: o Downtown Pub Boa Viagem e o Downtown Beer Garden. Agora, a marca ganha sua terceira unidade no Recife, o Downtown Pub ZN.

A inauguração acontece nesta quinta-feira (1), e conta com shows de Guga Fraga (ex-Pagunça) e Clara Sobral (ex-Santa Clara). Já na sexta-feira (2), se apresentam Downtown Band e Zero Bronca, seguidos de Papaninfa e Uptown Band, no sábado.

Inauguração do Downtown Pub ZN

Quando: Quinta-feira (1), às 19h

Mais informações: @downtownpubzn

