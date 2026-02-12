A- A+

rádio Doze de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio: saiba quem são os mais tocados no Brasil Ecad divulgou a preferência musical de cada região do país

Em todo dia 12 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Rádio e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um levantamento das músicas mais ouvidas em cada região do Brasil em 2025.

O levantamento apontou que as músicas brasileiras foram as mais tocadas no Centro-Oeste, Nordeste e Sul, enquanto Norte e Sudeste tiveram canções internacionais na liderança de seus rankings regionais.

No Nordeste, a mais executada nas rádios no ano passado foi “Raridade”, de autoria de Anderson Freire.



O ranking da região conta com canções de autoria de artistas como Roberto Carlos, com a música Esse cara sou eu", Xamã, Ana Vilela, Amado Batista e outros.



Outros destaques

No Sul do país, o destaque ficou com “Do fundo da grota”, de Baitaca, o que comprova a força da música regional.

No Centro-Oeste, a música mais tocada em rádios em 2025 foi “Na linha do tempo”, de autoria de Marcelo, Mila Alves e Sergio Porto. O ranking da região combinou sucessos nacionais, especialmente do sertanejo e da música popular brasileira.

