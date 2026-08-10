A- A+

MODA Série documental "Drag Ataque" estreia no Fashion TV e destaca artistas do Norte e Nordeste A moda é o ponto de encontro entre artistas de trajetórias diferentes no Recife e em Vigia de Nazaré, em Belém (PA)

Leia também

• Em evento drag, Rita von Hunty ataca "capitalismo de plataforma"

• Cinderela é a convidada de honra da nova edição do "Gongada Drag" no Recife

Com 12 episódios exibidos semanalmente, a série documental “Drag Ataque”, dirigida por Vinícius Gouveia, estreia no Fashion TV - canal por assinatura cujo mote é o universo da moda - nesta sexta-feira (14), às 21h.



Na narrativa, a produção acompanha a cena drag do Norte e Nordeste do Brasil e revela os bastidores da vida de artistas que se apresentam fora dos grandes circuitos nacionais.

No episódio de estreia, intitulado “Drag Costura”, a moda é o ponto de encontro entre dois artistas de trajetórias diferentes. Em Recife, Charlotte Delfina, personagem de Darly Ravanelly, atua há 11 anos na cena local e utiliza sua formação em Vestuário para criar figurinos para a drag.

Já em Vigia de Nazaré, Região Metropolitana de Belém (PA), Alex Figueiredo aprendeu a costurar ainda criança e transformou a habilidade em parte de sua carreira como Joanne Versace. O artista também produz figurinos para outras drags paraenses.

Ao longo do episódio, os dois precisam criar figurinos com orçamento limitado para um desfile no Club Metrópole, no Recife. A produção acompanha o processo de criação, a busca por materiais e as diferentes referências estéticas dos artistas. A drag e artista ballroom Danni Bodega também participa do episódio.



Produzida pela Plano 9, a série será exibida às sextas-feiras, às 21h, com reprises aos sábados, às 9h; domingos, às 19h; segundas, às 7h e 13h15; terças, às 22h30; e quartas, às 10h30.



Elenco

Nomes como Ruby Nox, Potyguara Bardo, Safira Blue, Aimée Lumière e Sharlene integram o elenco de “Drag Ataque” , que foi gravada em espaços reais, mostrando o cotidiano, os afetos e os processos criativos por trás das personagens.

Cartaz da série documental "Drag Ataque" | Foto: Divulgação/ Primeiro Plano

Segundo o diretor Vinícius Gouveia, a proposta é apresentar o que ele chama de “realidade drag”, sem seguir o formato tradicional de reality show. A série busca mostrar a intimidade dos artistas e a relação entre suas experiências pessoais e a construção de suas personas.

A produção conta com fomento da Ancine, BRDE e FSA, além de incentivo do Funcultura, Fundarpe e Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-PE).



SERVIÇO

Série documental "Drag Ataque"

Quando: estreia nesta sexta-feira (14), às 21h

Onde: Canal Fashion TV

Veja também