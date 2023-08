A- A+

REALITY "Drag Race Brasil" anuncia participantes; conheça as 12 competidoras Versão nacional de "RuPaul's Drag Race" estreia no dia 30 de agosto

“Drag Race Brasil”, versão nacional do programa "RuPaul's Drag Race", estreia no dia 30 de agosto, no Paramount+ e na MTV. Nesta quarta-feira (2), foram reveladas as 12 participantes do reality show.

As drag queens competirão em desafios que envolvem atuação, moda, comédia e outras habilidades, disputando um grande prêmio em dinheiro e o título de nova drag superstar do Brasil. Grag Queen comanda a apresentação do programa, que ainda traz Dudu Bertholini e Bruna Braga entre os jurados.



O elenco de “Drag Race Brasil” é formado por: Aquarela (MG), Betina Polaroid (RJ), Dallas de Vil (SP), Diva More (RS), Hellena Malditta (RJ), Melusine Sparkle (SP), Miranda Lebrão (RJ), Naza (MG), Organzza (RJ), Rubi Ocean (DF), Shannon Skarllet (RJ) e Tristan Soledade (PA).

