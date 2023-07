Drake arremata anel de Tupac por mais de US$ 1 milhão

A- A+

Drake tem um novo item especial na sua coleção de joias. Trata-se do anel que pertenceu ao rapper Tupac Shakur, que foi comprado pelo Canadense por pouco mais de US$ 1 milhão.

A Sotheby anunciou no início da semana que havia vendido o anel. Segundo a casa de leilões, o valor inicial estimado pela peça era de US$ 200 mil.

Drake mostrou o anel em seu perfil no Instagram com a legenda “Utopia out now meltdown”, fazendo referência a uma de suas músicas.





De acordo com a Sotheby's, o anel de ouro amarelo de 14 quilates em forma de coroa da Tupac tem cinco quilates de diamantes e rubis de cabochão. A joia traz as palavras "Pac & Dada, 1996" inscritas na parte inferior. O anel vem da coleção pessoal de Yaasmyn Fula, descrita como a "madrinha, conselheira, 'avó', gerente financeira, cuidadora e apoiadora ao longo da vida" de Tupac Shakur.

