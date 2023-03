Drake Bad boy? Conheça o artista cancelou o show no Lolapalloza e coleciona polêmicas

A- A+

O cancelamento do show do rapper Drake no festival Lollapalooza, em São Paulo, neste domingo (26), frustrou o público brasileiro que ansiava pela segunda aparição do artista no Brasil, que encerraria a noite do Palco Budweiser, no terceiro e último dia de evento.

Drake foi o artista mais ouvido dos anos 2010 em todo mundo, emplacando hits do hip hop, trap e R&B como "Hold On, We're Going Home", "Hotline Bling", "One Dance", "Too Good", "Passionfruit", "God's Plan" e "In My Feelings".



"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”, justificou a equipe do artista.

No entanto, vídeos na noite deste sábado (25) postados pela casa de striptease Booby Trap On The River, em Miami (EUA), mostram Drake dentro da boate ao lado do rapper 50 Cent, horas antes de cancelar sua apresentação no Lollapalooza. Posts da própria boate mostram que 50 Cent se apresentou no local na noite deste sábado (25).

Vídeos de Drake no interior da festa também foram gravados por um frequentador da boate que reclamou, em um story do Instagram que mostrava Drake andando ao lado de seguranças, que “não conseguia usar o banheiro”, pois o artista não saia de lá.

Drake havia se apresentado no Lollapalooza do Chile e da Argentina na semana passada. Nessas apresentações, foi criticado por fazer shows muito curtos, de apenas 45 minutos. Nessas apresentações, ele proibiu a transmissão da apresentação, algo que se tornou frequente em seus shows.



Primeiro show no Brasil

Em sua estadia no Brasil durante o Rock in Rio de 2019, Drake ignorou fãs no hotel, vestiu camisa do Corinthians, não escondeu o mau humor e proibiu o televisionamento do que seria seu primeiro show no país. Rumores sobre o cancelamento antes da apresentação viraram o assunto mais comentado no Twitter brasileiro.

Fãs do rapper diziam que a data do Rock in Rio havia sido retirada da agenda do site oficial de Drake. Mas a própria organização do Rock in Rio apontou que a lista não era atualizada há vários meses. Apesar de não ter adicionado na agenda do site oficial, o rapper depois postaria um cartaz da apresentação, para alívio do público.

Pouco antes da sua apresentação, a mais aguardada do primeiro dia de Festival, Drake proibiu transmissão de TV e que fotos e vídeos profissionais fossem feitas. Em um palco escuro, o artista quase não apareceu no telão.

Em atrito com a organização do evento sobre a estrutura, Drake pediu que não houvesse transmissão do show. "Desculpe a todos pela transmissão ao vivo do Rock in Rio. O tempo estava imprevisível, estava caindo o mundo quando eu subi no palco e não sabíamos o resultado do show", escreveu o rapper. "Minhas desculpas em nome da mãe natureza", explicou.



Depois do show, o rapper surpreendeu o público ao aparecer com uma camisa do Corinthians que ganhou da Nike, parceira comercial do cantor e fornecedora do clube paulista. "Um conselho: não use uma camisa de futebol que você ganhou de presente fora do seu país. Quase comecei uma guerra em um bar", postou o cantor em suas redes sociais.

“A Nike enviou a camisa como um presente de boas-vindas para o cantor, que decidiu usar em um momento de descontração em sua passagem pelo Brasil”, explicou a assessoria da empresa.

Saiba mais sobre o artista

Aubrey Drake Graham nasceu em 24 de outubro de 1986 em Toronto, no Canadá. Com apenas 10 anos de idade, começou a compor e ao longo da vida construiu uma carreira como rapper, compositor, ator e empresário. Drake criou canções ao lado de grandes nomes como Justin Timberlake, Alicia Keys e Pharrell Williams.



A vida profissional do artista teve início na televisão. O jovem estreou como ator na primeira década dos anos 2000, quando tinha apenas 14 anos, na série adolescente canadense Degrassi: a próxima geração.

Drake participou de mais de 100 episódios em sete temporadas interpretando o astro do basquete Jimmy Brooks. Nessa época, também fez participações em séries canadenses como Blue Murder (2001) e Soul Food (2002).



O rapper lançou a sua primeira mixtape intitulada “Room for improvement”, em 2006. No ano seguinte divulgou “Comeback Season” e começou a receber suporte de produtores ilustres como Kanye West, Lil Wayne e Jay-Z.



Nessa época Drake já estava se inclinando mais para o universo da música do que da atuação. Como ator fez poucas aparições em séries como The Border (2008) e Being Erica (2009).



Em 2009, assinou contrato com a Young Money de Lil Wayne, e lançou a mixtape “So far gone”, emplacando os sucessos “Best I ever had” e “I'm going' In”. Um ano depois, lançou seu disco “Thank me later”.



Em 2011, emplacou o álbum “Take care”, conquistando o Grammy de Melhor Álbum de Rap do Ano. Dois anos mais tarde, lançou “Nothing was the same”. Um dos lançamentos que mais impulsionou a carreira do rapper foi o clipe de “Best I Ever Had”, dirigido pelo amigo Kanye West.



Adonis Graham é o único filho de Drake, que teve um encontro fugaz com a artista francesa Sophie Brussaux, mãe da criança. O menino nasceu em outubro de 2017. Drake e Sophie se conheceram em janeiro do mesmo ano e tiveram uma relação rápida.



Prêmios e realizações

Drake fundou o Very Own (OVO), um coletivo sediado em Toronto que virou gravadora em outubro de 2012 e que comercializa também produtos ligados ao universo do hip hop como roupas e acessórios personalizados.



O artista já recebeu 27 troféus dos Billboard Music Awards. Ele bateu o recorde dos Beatles, que chegaram a ter cinco músicas no Top 10 da Billboard em 1964 - Drake conseguiu alcançar a façanha de ter sete canções no top 10 em simultâneo.



O ranking da Billboard é um importante indicador da indústria musical porque reúne as músicas mais ouvidas da semana nos Estados Unidos tanto em termos de vendas quanto de transmissões. Ao todo, Drake já emplacou 31 hits no top 10.



Transformando o drama pessoal em arte

Grande parte das composições de Drake são autobiográficas e exploram fatos da vida do rapper. A mãe de Drake é uma professora judia branca (Sandi Graham, de Toronto) e o pai é um baterista de origem afro-americana (Dennis Graham, do Tennessee).

Os pais de Drake se separaram quando o rapaz era criança e Drake foi criado pela mãe passando apenas as férias com o pai. Durante a infância de Drake o seu pai foi preso por envolvimento com drogas. Drake viveu a infância na região de Weston Road, em Toronto, e atuou como modelo infantil numa série de comerciais. Na adolescência se mudou para o Forest Hill Collegiate de Toronto.



Além do pai, músico, Drake tem outros dois membros da família no mesmo universo musical: o seu tio Larry Graham foi um baixista importante que chegou a tocar com Prince e o seu tio Mabon Teenie Hodges foi um guitarrista consagrado.

Álbuns lançados:

So far gone (2009)

Thank me later (2010)

Take care (2011)

Nothing was the same (2013)

If you're reading this it's too late (2016)

Views (2016)

Scorpion (2018)



Trabalhos de Drake na televisão:

The egos (2018)

Tudo por um furo (2013)

A era do gelo (a voz de Ethan) (2012)

Jimmy Kimmel Live! (2010)

Degrassi: a próxima geração (2001-2009)

Being Erica (2009)

Sophie (2009)

The border (2008)

Degrassi spring break movie (2008)

Best friend's date (2005)

Maiores sucessos de Drake

Toosie slide

God's plan

One dance (em parceria com Justin Bieber)

Hotline Bling

In my feelings

Chicago freestyle

Veja também

Memória Museu da Pessoa lança nova plataforma digital para o público