Cancelado Drake cancela show deste domingo (26), no Lollapalooza Brasil O rapper seria a atração principal do dia

Drake não se apresentará no Lollapalooza. De acordo com nota publicada nas redes sociais do festival, "circunstâncias imprevistas" deixaram o rapper sem músicos e produção.

A nota ainda informa que o artista canadense estava "animado" para se apresentar, mas a situação "saiu do seu controle". A apresentação de Drake aconteceria no palco Budweiser, às 21h deste domingo (26). Quem entrará no palco no lugar do artista será Skrillex.

O Lollapalooza avisou, ainda, que "disponiblizará por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento".

Show do rapper Drake é sempre uma monta-russa, desde muito antes de o astro subir no palco, até porque nunca se sabe se ele realmente subirá ao palco.

Desde cedo neste domingo (26), começaram as especulações sobre um possível cancelamento da apresentação da estrela, que recebeu o maior cachê do festival (cerca de R$ 21,2 milhões).

Motivos não faltam para tamanha apreensão. No início desta semana, Drake já havia cancelado o seu after party do Lollapalooza Brasil, que aconteceria neste domingo. O evento aconteceria no Hangar do Campo de Marte, em São Paulo, neste domingo.

Principal atração do Lollapalooza Argentina na última sexta-feira (17), sua passagem por lá foi marcada por polêmicas que levaram os fãs a criticarem seu ídolo. Sua apresentação, que estava prevista para durar 1h30 como de costume para headliners em festivais, teve apenas 45 minutos. Além disso, foi proibida a transmissão ao vivo, o que o canadense já tinha feito no Rock In Rio, em 2019.

Em 2019, por sinal, as tretas aconteceram dentro e fora do palco. As versões das músicas do setlist foram bem menores, o que gerou críticas do público.

Na ocasião, o artista pediu desculpas sobre o veto à transmissão do show pela TV, e alegou que não sabia qual seria o resultado da apresentação porque chovia no dia. Fãs do rapper que não compareceram ao festival lamentaram a atitude, assim como Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

Ao chegar ao Rio, o astro também não falou com os fãs brasileiros que o esperavam no aeroporto. O rapper foi em direção ao carro de maneira nada calorosa, nem cumprimentando de longe quem esperava por ele no local.

Segundo uma fonte do jornal "Extra", o cantor não comeu nada que foi preparado para ele pelos funcionários do hotel de luxo em que ficou hospedado, em Copacabana. Ele trouxe seu próprio chef, que preparou tudo o que Drake comeu durante sua estadia — até as batatas-fritas vieram de fora e foram preparadas pela equipe do artista.

Mesmo visitando o restaurante do hotel — e saindo sem consumir nada —, Drake não deu gorjeta aos funcionários que o atenderam.

