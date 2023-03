A- A+

polêmica Drake: depois de "bolo" no Lollapalooza e noitada em boate de strip, rapper exibe coleção de Rolex Artista postou no Instagram 13 relógios de grife, que chegam a custar R$ 1 milhão

Depois de cancelar em cima da hora a apresentação que faria no Lollapalooza em São Paulo no último domingo e ir para uma boate de strip-tease, frustrando os fãs brasileiros, o rapper Drake segue ostentando nas redes sociais. Na última madrugada da última terça-feira, compartilhou com seus seguidores 13 relógios de grife.

Entre eles, há um modelo Platinum Daytona, que chega a custar R$ 1,2 milhão. Segundo a "GQ UK", o rapper tem uma das coleções de relógios mais impressionantes do mundo. Entre as marcas que detém estão Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe (com modelo personalizado).

Coleção de relógios de Drake (Foto: Reprodução/ Instagram)

Bolo nos brasileiros

No domingo, vídeos divulgados nas redes sociais mostraram Drake curtindo uma festa em um clube de strip de Miami, em companhia do rapper 50 Cent. O flagra teria acontecido horas antes de o artista cancelar seu show no Brasil, devido a "circunstâncias imprevistas" na sua equipe de som e produção. Segundo a produção do evento, o cantor teria dito que a situação estava "fora do seu controle". A apresentação de Drake aconteceria no Lollapalooza , às 21h. Ele foi substituído por Skrillex.

Veja também

Racismo Baterista da cantora Aurora faz gesto com conotação racista no palco do Lollapalooza