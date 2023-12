Dramaturgo, cineasta e surfista: quem é o italiano Marco Calvani, marido de Marco Pigossi

A- A+

O ator Marco Pigossi oficializou o relacionamento com o cineasta italiano Marco Calvani, na tarde da última terça-feira (26), numa cerimônia civil intimista, realizada no apartamento do artista, em São Paulo. A informação foi veiculada pela "Band", nesta quarta-feira (27). Em entrevista ao GLOBO, neste mês, o artista brasileiro comentou acerca da decisão e afirmou que ambos estão contentes.

"Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento", contou, em entrevista recente à coluna "Play", do GLOBO.

Quem é o marido de Marco Pigossi?

Mas, afinal, quem é Marco Calvani, o marido de Marco Pigossi? Embora não seja conhecido no Brasil, Calvani coleciona trabalhos de repercussão no exterior. Irmão mais velho do famoso ator italiano Luca Calvani, que integrou o elenco de filmes como "O homem ideal" (2019) e "Quando em Roma" (2010), ele trabalha com atuação teatral desde a adolescência.

Em 2002, aos 21 anos, Marco Calvani fez sua estreia como dramaturgo, com a peça "Quasi". Quatro anos depois, viu o texto de "Strong hands", também de sua autoria, ser traduzido para o francês, o inglês e o espanhol, em montagens bem-sucedidas.

Em 2011, ele estrelou a série de televisão "Borgia", que fez sucesso em países europeus. Dois anos depois, voltou a participar da narrativa. Um de seus trabalhos mais recentes, o curta-metragem "Ther view from up here", baseado numa de suas peças, tem como protagonista a atriz Melissa Leo , vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "O vencedor" (2011).

Fundador do Mixô, um centro cultural em Roma, o profissional hoje vive em Nova York, nos EUA, e atua como professor de escrita para roteiros e dramaturgias, além de dar aulas de interpretação teatral para atores. Atualmente, ele se dedica à criação de seu primeiro longa-metragem, rodado em Paris. Nos tempos livres, dedica-se ao surfe, prática que mantém como hobby, assim como o marido brasileiro — volta e meia, os dois, aliás, surfam juntos em praias americanas.

Romance nos EUA

Morador dos EUA há cerca de quatro anos — em solo americano, ele tem realizado trabalhos para a TV e o cinema —, Marco Pigossi anunciou, em 2021, que estava namorando o cineasta italiano. À época, ele publicou uma foto em que aparecia de mãos dadas com Marco Calvani, felicitando os fãs pelo Dia de Ação de Graças, data tradicional em solo americano.

Hoje, Pigossi entende que a mudança para outro país foi importante na decisão de falar mais abertamente, sem neuras, acerca da própria sexualidade:

— Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito. Eu tive um apoio gigantesco, creio que quase unânime. Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade LGBTQIAP+ — comentou, ao GLOBO.

Internacionalmente, ele estreou em setembro na série "Gen V", spin-off de "The Boys", do Prime Video. Com trabalhos em diversas partes do mundo, o ator fez de Los Angeles sua base desde 2020. Ele conta que a mudança inicialmente não foi planejada:

"Eu fiquei quase por acidente. Tinha vindo para ficar um mês, como fazia sempre. Aí teve a pandemia, e eu quis usar esse tempo para tirar o meu visto americano de trabalho, algo que já planejava, mas nunca parava para fazer", repassou, ao GLOBO. "As coisas foram acontecendo, um trabalho foi chamando o outro, e eu fiquei. A minha base agora é aqui, mas sempre estou com um pé no Brasil".

