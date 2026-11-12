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Academia Brasileira de Letras Drauzio Varella é eleito para a Academia Brasileira de Letras Médico e escritor ocupará vaga deixada pelo jornalista Zuenir Ventura

Aos 83 anos, o médico, escritor e comunicador Drauzio Varella foi eleito nesta quinta-feira (12) para a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Com 29 votos pelo seu nome, Drauzio ocupará a Cadeira 32, que estava vaga depois da morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura, em 22 de setembro de 2026. A Cadeira 32 tem como patrono Manuel de Araújo Porto-Alegre .

A eleição contou com 18 candidatos, e escritor e diretor Sérgio Fonta conseguiu oito votos, na escolha feita na sede da instituição, no Centro do Rio. A posse do médico está prevista para o ano que vem

Nascido em São Paulo, em 1943, Drauzio é médico oncologista formado pela Faculdade de Medicina da USP. Um dos principais divulgadores científicos no Brasil, escreveu obras de não ficção, memórias, crônicas e obras voltadas ao público infantil.

Entre seus títulos mais conhecidos está "Estação Carandiru" (1999), sobre sua experiência como médico voluntário na Casa de Detenção de São Paulo. livro recebeu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 2000 e foi adaptado para o cinema.

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