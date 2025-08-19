Drayson Menezzes se despede do irmão, morto aos 36 anos: "Fomos criados como gêmeos"

A- A+

Assim como a irmã Sheron Menezzes, Drayson Menezzes, que também é ator, fez um post emocionante nas redes sociais para se despedir do irmão Draiton, que morreu aos 36 anos. Na publicação, feita na madrugada da última terça-feira, o ator da novela "Beleza fatal" (HBO Max) contou que os dois foram criados como gêmeos e constantemente eram confundidos como tal, mesmo Drayson sendo um anos e nove meses mais novo.

"Fomos criados como gêmeos. Durante muitos anos quase a mesma altura, vestidos com roupas iguais ou quase. Um de conjuntinho verde e outro azul. Dividimos o peito da nossa mãe, até eu cansar e deixar pra ele, mesmo eu sendo quase dois anos mais novo. Um anos e 9 meses de diferença. Repeti tanto essa frase em resposta a “são gêmeos?!”", escreveu ele. "Depois seguimos por caminhos tão diferentes. Eu “espichei”. Deixamos de ser gêmeos. Seguimos cada um o seu caminho. Mas a gente teve tempo de falar que se ama uma última vez. De se perdoar por qualquer coisa. Tive tempo de ver nos olhos dele a ternura do meu irmão que começou na arte antes de mim e eu agradeço por isso. Ele cantou em coral, tocava flauta e violão. Depois foi pros computadores e eu fiquei com as artes…Foi lindo poder correr pra minha cidade e ver o quanto vc é amado. O quanto vc é importante pra tanta gente! Vai ficar faltando uma peça do nosso quebra cabeça… Que o Orum te receba em festa! Porque esse goooosta de uma festa! Esse viveu! Que a gente lembre todo dia de viver! Te amo, Draiton, meu irmão."

São quatro os filhos de Vera Lúcia Mancilha e Haroldo Menezes: Sheron, Shena, Draiton e Drayson. Sheron, de 41 anos, também se despediu do irmão nas redes sociais, relatando os últimos momentos com ele.

"Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta…eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim", escreveu ela. "Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos. Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre."

