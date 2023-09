A- A+

hollywood Drew Barrymore apaga vídeo de desculpas por volta de programa em meio à críticas dos atores em greve Atriz e apresentadora também excluiu a publicação com o anúncio oficial do retorno do seu talk show, o motivo da ofensiva contra ela

A atriz e apresentadora Drew Barrymore foi às redes sociais, nesta sexta-feira (15), para responder às críticas que vinha sofrendo sobre a volta do seu talk show, nos últimos dias, de colegas atores de Hollywood que ainda estão em greve. No vídeo, com lágrimas nos olhos, a atriz explicou a sua decisão e disse que as suas intenções "nunca foram de perturbar ou machucar ninguém", além de confirmar que o programa iria mesmo voltar ao ar. Horas depois, no entanto, o vídeo foi apagado de seu perfil — assim como a publicação que continha o anúncio oficial do retorno do programa.

Durante a gravação da nova temporada do "The Drew Barrymore Show", que está previsto para ir ao ar no próximo dia 18 de setembro, dois membros da plateia foram expulsos por usar uma camiseta do sindicato dos roteiristas e fazer um protesto em defesa da paralisação.

Drew não está violando a greve dos atores, uma vez que para a função de apresentadora, está sob um outro contrato, renovado em 2022. No entanto, a maioria dos talk shows americanos foram interrompidos por não contarem com roteiristas.

A decisão não caiu bem entre os colegas de Hollywood. Premiado ator de "West Wing", "The Handmaid's Tale" e "Corra", Bradley Whitford escreveu em suas redes sociais: "Nós não iremos esquecer". Já Josh Malina, de "Scandal", compartilhou uma foto da atriz com a expressão: "fura greve".

Veja também

literatura Conceição Evaristo vence Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano