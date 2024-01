"Droga Zumbi": quem são os três artistas mortos em "overdose coletiva" nos EUA

A- A+

"Tudo dói", afirma a americana Marion, viúva do cantor e compositor José Luis Vasquez, roqueiro do projeto Soft Moon. Na última quarta-feira (18), o músico foi encontrado morto, num apartamento em Los Angeles, nos EUA, ao lado dos corpos de outros dois artistas. A suspeita é que os três tenham sido vítimas de uma overdose de fentanil, o analgésico opioide sintético mais potente disponível para uso em tratamentos médicos atualmente.

Um alerta realizado pela mulher de Vasquez, naquele dia, levou policiais até o local onde os corpos foram achados. O músico havia ido à casa dos amigos John Mendez e Simone Ling — que eram casados —, e passou um longo tempo sem responder às mensagens de Marion ao telefone. No apartamento, foram encontrados objetos ligados ao consumo de drogas.

Quem são as vítimas?

José Luis Vasquez era um músico de 44 anos, com uma carreira voltada para experimentações no gênero pós-punk/darkwave. O americano mantinha um projeto solo batizado de Soft Moon e vinha se destacando na cena do rock, nos EUA, em parcerias com bandas como Depeche Mode, Interpol e Mogwai.

De acordo com a página oficial do Soft Moon, Vasquez viajaria para a Europa, em fevereiro, para cumprir uma agenda de shows e festivais por países como Dinamarca, Geórgia, Turquia e Grécia.

Amigo de Vasquez, John Juan Mendez tinha 46 anos e era um famoso DJ da cena techno de Los Angeles — e conhecido pela alcunha artística de Silent Servant. "John e Luis eram dois artistas latinos cujos legados e contribuições ao techno, darkwave e industrial foram encerrados por este mesmo triste fato. Lamento suas perdas hoje e todos os dias", emocionou-se Rachel Grace Almeida, editora da revista musical "Crack".



Natural da Guatemala, Silent Servant morava nos EUA desde os 2 anos. A incursão pela música aconteceu em 1999, quando fez contato com o fundador da gravadora Downwards Records, de Birmingham, na Inglaterra, e se tornou membro do coletivo Sandwell District.

Mulher do DJ, Simone Ling tinha 43 anos e atuava como consultora de moda e produtora de conteúdo. Ling iniciou sua carreira como designer e lançou uma marca própria, chamada Parallel Distortion, em 2012.

Ela se especializou na criação de roupas de vanguarda que desafiavam as normas de beleza e expressão de gênero. Seus designs foram apresentados em várias revistas, como Vogue Paris, Harper's Bazaar UK, WWD China e Elle Japan.

