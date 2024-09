A- A+

CELEBRIDADES Drogas, sexo e óleo de bebê: entenda as revelações em lista de acusações contra o rapper Diddy Os promotores dizem que os encontros sexuais em quartos de hotel foram coercitivos e abusivos e são o cerne do caso de tráfico sexual. Os advogados do magnata da música os chamam de consensuais

Uma mulher e um prostituto se reúnem para fazer sexo em uma suíte de hotel de luxo que, segundo o governo, foi preparada para filmagem e abastecida com óleo de bebê e drogas. Outro homem observa e, às vezes, grava os eventos em vídeo. Essas maratonas sexuais, com uma equipe de limpeza, às vezes duravam dias. Para os envolvidos, eram conhecidas como “freak-offs”.

A acusação criminal federal de 14 páginas contra Sean Combs, o magnata da música conhecido como Diddy e Puff Daddy, o acusa de participar de diversos crimes, incluindo incêndio criminoso, suborno, sequestro e obstrução da justiça. Mas o foco do caso do governo é a premissa de que a "empresa" criminosa que ele supostamente comandava como um extorsionário era responsável por coordenar esses “freak-offs” e depois encobrir qualquer dano aos quartos de hotel ou às pessoas envolvidas.





Na descrição do governo, eles eram verdadeiros shows de horror — “performances sexuais elaboradas e produzidas”, segundo a acusação — que envolviam o uso abundante de drogas e sexo coagido, deixando os participantes tão exaustos e debilitados que precisavam de fluidos intravenosos para se recuperar. Em seguida, o governo afirmou que Combs usava os vídeos que gravava para impedir que qualquer participante reclamasse.

“Os freak-offs são o núcleo deste caso, e os freak-offs são inerentemente perigosos”, disse Emily A. Johnson, uma das promotoras, em uma audiência na semana passada.

A descrição do governo reflete de perto as alegações feitas pela cantora Cassie em um processo civil bombástico que ela apresentou no ano passado contra Combs, seu ex-namorado. A acusação não menciona nomes na sua descrição dos freak-offs, referindo-se apenas a uma “Vítima-1”.

Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, disse em sua ação judicial que Combs dirigia frequentes “freak-offs” em hotéis de luxo ao redor do país, mandando-a derramar “quantidades excessivas” de óleo sobre si mesma e dizendo onde tocar os prostitutos enquanto ele filmava e se masturbava.

“Ele tratava o encontro forçado como um projeto artístico pessoal, ajustando as velas que usava para iluminar os vídeos que gravava”, dizia o processo.

Os advogados de Combs, que se declarou inocente das acusações de tráfico sexual e conspiração de extorsão, apresentaram uma visão completamente diferente dos “freak-offs” no tribunal.

Eles os retrataram como encontros consensuais entre Combs e Ventura, parceiros de longa data em um relacionamento conturbado e complexo. Esses encontros, argumentaram, podem chocar algumas pessoas, mas não envolviam agressão sexual, nem "força, fraude ou coerção", conforme exige o principal estatuto federal sobre tráfico sexual.

“Será que todo mundo tem experiência com intimidade dessa forma? Não”, disse Marc Agnifilo, um dos advogados de Combs, em uma audiência na terça-feira. “Isso é tráfico sexual? Não, não se todo mundo quer estar lá.”

Agnifilo disse, na verdade, que entrevistou seis dos homens que o governo descreve como trabalhadores sexuais. Eles disseram a ele que não viam nenhum dos eventos como coercitivos, nem se viam como prostitutos, mas apenas acompanhantes compensados por seu tempo.

“O que parecia remotamente não consensual?”, Agnifilo disse ter perguntado a eles. “Alguém estava bêbado demais? Alguém estava drogado demais? Alguém expressou hesitação? Havia o menor indício de que, possivelmente, a mulher não estivesse consentindo?”

Agnifilo disse que as respostas foram: “Não. Não. Não. Não.”

O governo, ao afirmar que Combs comandava uma empresa criminosa de extorsão, tentou enfatizar que os freak-offs eram eventos coordenados por uma equipe de facilitadores que trabalhavam para ele. Os promotores destacaram que testemunhas viram violência “durante e em conexão com” os freak-offs, algo que a defesa negou.

Ninguém é nomeado ou acusado na acusação, mas são caracterizados como uma equipe encarregada de encontrar os prostitutos e quartos de hotel, entregar suprimentos e depois consertar qualquer dano aos quartos após as sessões. “Essas ocasiões incluíam casos em que uma vítima foi obrigada a permanecer escondida — às vezes por vários dias — para se recuperar das lesões infligidas por Combs”, disse a acusação.

Citando a lei de extorsão, amplamente usada contra mafiosos e traficantes, os promotores argumentaram que Combs usava subordinados para executar suas ordens, esperava “lealdade absoluta” e governava com ameaças de violência.

“Combs não fez isso tudo sozinho”, disse Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em uma coletiva de imprensa na semana passada. “Ele usou seus negócios, funcionários e outros associados próximos para conseguir o que queria. Esses indivíduos supostamente incluíam supervisores de alto escalão nos negócios, assistentes pessoais, equipe de segurança e empregados domésticos.”

Questionado por que essas pessoas não foram acusadas, Williams descreveu a investigação como em andamento.

Anthony Capozzolo, ex-promotor federal no Brooklyn, disse que é possível que alguns funcionários de Combs não tenham sido nomeados como réus porque já são testemunhas colaboradoras, ou que o governo esperasse convencê-los com a acusação a testemunhar contra seu chefe.

“Será interessante ver se alguém, agora que isso começou, aparecerá para se declarar culpado”, disse Capozzolo.

Em alguns meses, um júri em Manhattan terá que decidir qual dessas visões concorrentes das sessões nos quartos de hotel é mais credível. Até lá, Combs provavelmente ficará em uma prisão feeral no Brooklyn, pois lhe foi negada a fiança.

Johnson expressou confiança no caso dos promotores, relatando em tribunal na semana passada que o governo tem uma “enorme quantidade” de evidências, incluindo muitos testemunhos, fotos, vídeos e mensagens de texto.

Talvez a evidência mais contundente seja um vídeo discutido durante uma audiência de fiança na semana passada, no qual Combs é visto agredindo brutalmente Ventura em um hotel InterContinental em Los Angeles, em 2016. Apresentado como evidência de que força, fraude ou coerção eram frequentes nos encontros sexuais orquestrados por Combs, o vídeo de vigilância mostra ele a agredindo, jogando um vaso nela e arrastando-a por um corredor pela blusa de moletom.

Johnson descreveu o vídeo em tribunal como uma tentativa de Ventura de deixar o local de um freak-off. Ela disse que havia evidências de que pelo menos um prostituto estava dentro do quarto de hotel durante o ataque.

“É um vídeo ruim para o Sr. Combs”, Agnifilo reconheceu na CNN na semana passada.

Mas Combs, que se desculpou em maio depois que as imagens vazaram, chamando seu comportamento de inaceitável, forneceu uma versão diferente do encontro aos seus advogados. Eles dizem que o vídeo não é evidência de seu cliente usando violência para controlar participantes em um ato sexual. Em vez disso, argumentam que a briga foi provocada por Ventura ao encontrar provas no celular de Combs de que ele tinha “mais de uma namorada”. Agnifilo disse que Combs estava dormindo quando Ventura o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto do hotel com todas as roupas dele. (As imagens de vigilância mostram Combs agredindo Ventura enquanto usava uma toalha.)

Os promotores contestam que o argumento tenha sido apenas para recuperar roupas. Se fosse, dizem, Combs poderia ter simplesmente recuperado as roupas sem arrastá-la de volta ao quarto do hotel.

O governo também afirmou que Combs e seus funcionários tentaram encobrir provas do ataque a Ventura. Johnson disse que Combs tentou subornar um segurança do hotel oferecendo-lhe um “punhado de dinheiro” e que, três dias após o ataque, “o vídeo de vigilância desapareceu”.

Embora a acusação mencione apenas uma vítima específica, os promotores disseram que havia várias. Em uma audiência, eles ofereceram trechos de outras evidências de mulheres acusando Combs de usar gravações de vídeo dos freak-offs para chantageá-las. Uma delas disse: “Ele acabou de me ameaçar com as fitas de sexo que ele tem de mim em dois telefones. Ele disse que me exporia, e nessas fitas eu estou fortemente drogada.”

Embora o processo de Ventura tenha sido resolvido um dia após sua apresentação, e Combs tenha negado as acusações, isso desencadeou uma série de outros processos civis contra ele. Vários desses processos, todos contestados por Combs no tribunal, foram movidos por mulheres cujas histórias trazem algumas semelhanças com as de Ventura, com descrições de encontros sexuais coagidos e alimentados por drogas.

Uma das autoras, Adria English, acusou Combs de exigir que ela fizesse sexo com convidados enquanto trabalhava nas famosas “festas brancas” de Combs nos Hamptons e Miami Beach, onde ela disse ter recebido licor misturado com ecstasy. Os advogados de Combs caracterizaram os processos civis como demandantes que “saltaram no vagão” com alegações falsas para tentar extorquir um acordo.

Ao negar a fiança de Mr. Combs na quarta-feira, o juiz Andrew L. Carter Jr. destacou sua preocupação de que Combs poderia obstruir a justiça manipulando testemunhas. Os promotores alegaram que, por meses, Combs vinha “alimentando vítimas e testemunhas com narrativas falsas”, às vezes com cúmplices gravando as conversas. Seus advogados argumentam que ele estava apenas informando seus contatos que seu advogado os procuraria.

Mas, em tribunal, os promotores contaram uma história perturbadora sobre uma mulher não identificada que enviou uma mensagem a Combs três dias após o processo de Ms. Ventura ser registrado em novembro, com as descrições dos "freak-offs".

“Parece que estou lendo sobre meu próprio trauma sexual”, ela escreveu. “Me dá nojo como três páginas inteiras, palavra por palavra, descrevem exatamente minhas experiências e meu sofrimento.”

Combs então a ligou duas vezes, disseram os promotores, enquanto um cúmplice gravava a conversa em outro telefone. “Ele a manipulou emocionalmente e tentou convencê-la de que ela tinha participado voluntariamente dos atos sexuais com ele”, disse Ms. Johnson. “Mas ela resistiu.”

