noivado Dua Lipa confirma noivado com ator Callum Turner O casal está junto desde janeiro de 2024

Dua Lipa confirmou que está noiva de Callum Turner. Os rumores de noivado começaram em dezembro do ano passado.

Ela falou sobre a relação em entrevista à Vogue britânica "Essa decisão de envelhecermos juntos, de ver uma vida e, não sei, sermos melhores amigos para sempre é um sentimento muito especial [...] Quero terminar minha turnê, o Callum está fotografando. Nunca fui alguém que realmente pensou em casamento, ou sonhou que tipo de noiva eu seria", confessou.

Os dois estão juntos desde janeiro de 2024.

De acordo com o The Sun, Callum fez o pedido durante as festas de fim de ano.

Quem é Callum Turner?

Ator inglês de 39 anos, Callum Turner participou da franquia Animais Fantásticos, trilogia derivada de Harry Potter, na qual interpretou Theseus Scamander.

Ele também participou da série Mestres do Ar e está confirmado como protagonista de Neuromancer.

As duas produções são da Apple TV+.

Antes de se relacionar com a cantora pop, o ator namorou com Vanessa Kirby. Eles terminaram em 2020.

