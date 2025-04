Dua Lipa confirma shows no Rio de Janeiro e em São Paulo; saiba mais

A- A+

A artista Dua Lipa confirmou a vinda da sua turnê ''Radical Optimism'' para a América Latina, nesta terça-feira (1°), através das suas redes sociais. Entre as cidades anunciadas estão Rio de Janeiro e São Paulo, marcando o retorno da cantora anglo-albanesa ao Brasil, depois de dois anos.

As apresentações em território nacional acontecem no dia 15 de novembro em São Paulo, no MorumBIS e no dia 22 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, Engenhão. Na última vez que esteve no País, Dua Lipa apresentou a turnê do seu segundo álbum de estúdio, o ''Future Nostalgia'', com shows em São Paulo e no Rock In Rio.

Na América Latina, a artista chega com a turnê do seu terceiro álbum para realizar oito shows, começando no dia 7 de novembro, em Buenos Aires, Argentina, no Estádio River Plate e depois segue para Santiago, Chile, antes de chegar a São Paulo. Dua Lipa a passagem dela no continente com duas grandes apresentações consecutivas na Cidade do México, em dezembro.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda que começa a partir da próxima segunda-feira (7). As vendas para o público em geral iniciam no dia 10 de abril, no site da artista (DuaLipa.com) ou no ticketmaster.com.br. Quem for cliente Visa no Brasil terá acesso a uma pré-venda exclusiva a partir do dia 8 de abril.

