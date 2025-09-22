A- A+

polêmica Dua Lipa demite empresário após uma carta acusando a banda Kneecap de envolvimento com hezbollah O acontecimento ocorreu pouco antes da sua turnê mundial chegar no Brasil

Durante sua turnê mundial, a cantora anglo-albanesa Dua Lipa demitiu seu próprio empresário, David Levy, neste sábado (20). Segundo o Daily Mail, a artista foi motivada por uma carta que ele mandou para o Festival Glastonbury, pedindo para impedir que a banda Kneecap não tocasse no evento.

Levy é judeu e acusou s trio de hip hop irlandês de antissemitismo, mais especificamente envolvimento com o grupo terrorista hezbollah. A carta, que foi vazada, também teve a assinatura de outros nomes judeus na indústria musical.

Autora de sucessos como "New Rules" e "Houdini", Lipa está na turnê Radical Optimism Tour desde 2024. Os shows alcançam o Brasil nos dias 15 e 22 de novembro, em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Apesar do acontecimento, as apresentações continuam com as mesmas datas.

