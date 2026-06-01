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FAMOSOS Dua Lipa e Callum Turner se casam em cerimônia intimista em Londres Após a oficialização na capital britânica, Dua e Turner agora viajam para a Sicília, na Itália, onde comandarão uma festança de três dias

Juntos desde janeiro de 2024, Dua Lipa, 30, e Callum Turner, 36, estão casados. A cantora e o ator oficializaram a união com uma cerimônia intimista em Londres, na Inglaterra, que contou com a presença de alguns poucos amigos e parentes do casal.

Após a oficialização na capital britânica, Dua e Turner agora viajam para a Sicília, na Itália, onde comandarão uma festança de três dias, que durará de quinta-feira, 4, até sábado. De acordo com o tabloide Daily Mail, a celebração contará com as presenças ilustres de Charli XCX, Elton John e Mark Ronson, além da estilista Donatella Versace.

Ainda segundo a publicação, Dua e Donatella se encontraram recentemente para acertar os detalhes finais do vestido que a cantora usará na Itália. Em Londres, ela usou um terno e uma saia branca com chapéu e luvas combinando, com design criado por Daniel Roseberry.

Dua Lipa recentemente fez um longo roteiro de viagens de 47 cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Sem turnê marcada para 2026 até o momento, ela não tem data para retornar ao Brasil após as apresentações em novembro do ano passado.

Já Turner desponta como um dos favoritos para viver o próximo James Bond nos cinemas. De acordo com os dados de algumas casas de aposta, o ator de Eternidade compete pelo papel com Jacob Elordi (Euphoria), Tom Francis (Jay Kelly) e Aaron Taylor-Johnson (Kraven, O Caçador).

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