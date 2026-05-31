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ENLACE Dua Lipa e Callum Turner se casam em Londres Segundo jornal, cantora e ator trocaram alianças na capital inglesa neste domingo (31)

A cantora Dua Lipa, 30, e o ator Callum Turner, 36, se casaram neste domingo (31), em Londres.



Segundo a revista People, os dois trocaram alianças durante uma cerimônia que contou com um grupo pequeno de pessoas, na capital inglesa.

Ela vestiu um terno branco de alta costura, luvas e chapelão. Ele, um terno azul marinho e gravata.





Lipa e Turner namoram há dois anos. Começaram a ser vistos juntos em público em janeiro de 2024. Em entrevistas, a cantora disse que eles se conheceram em um café na capital inglesa, quando ela jantava com a família e ele se reunia com amigos.

Em julho daquele mesmo ano, assumiram o relacionamento no Instagram e, um ano depois, a cantora confirmou o noivado.

Agora, resolveram oficializar a união com uma festa íntima no edifício Old Marylebone Town Hall, um do mais famosos de Londres.

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