A- A+

FAMOSOS Dua Lipa processa Samsung por uso indevido de imagem em caixas de TVs Na denúncia, os representantes da cantora acusam a empresa de agir de forma "desdenhosa e insensível" ao não retirar a fotografia dos produtos mesmo após as notificações formais

A cantora britânica Dua Lipa entrou com uma ação judicial contra a Samsung nos Estados Unidos, acusando a empresa de utilizar sua imagem sem autorização para promover televisores vendidos no varejo. Segundo documento divulgado pela Variety, a artista pede uma indenização mínima de US$ 15 milhões, valor que ultrapassa R$ 73 milhões na cotação atual.

O processo foi protocolado no Tribunal Distrital da Califórnia e acusa a fabricante de eletrônicos de usar uma fotografia da cantora em embalagens de TVs, criando a impressão de que existia uma parceria comercial oficial entre as partes. A equipe jurídica da artista afirma que não houve qualquer autorização, contrato ou compensação financeira pelo uso da imagem.

Foto teria sido usada em campanha de marketing

De acordo com a ação, a imagem utilizada pela empresa teria sido registrada nos bastidores do festival Austin City Limits, em 2024. Os advogados de Dua Lipa afirmam que a cantora detém os direitos da fotografia e que o material passou a ser estampado nas caixas de televisores comercializados pela marca.

O processo sustenta que o rosto da artista foi utilizado de maneira "proeminente" em uma campanha de marketing de grande alcance, levando consumidores a acreditarem que ela apoiava oficialmente os produtos da Samsung.

Ainda segundo a denúncia, a cantora é bastante criteriosa ao escolher parcerias publicitárias, o que reforçaria o argumento de que ela jamais autorizaria o uso espontâneo de sua imagem sem participação direta nas negociações.

Comentários de consumidores foram anexados ao processo

Para reforçar a acusação, a defesa anexou publicações feitas por consumidores nas redes sociais. Em algumas mensagens citadas no processo, usuários afirmam que decidiram comprar os aparelhos após verem a cantora estampada na embalagem.

Entre os comentários apresentados, há relatos de fãs dizendo que adquiririam a televisão "só porque a Dua Lipa aparece nela", além de mensagens associando diretamente a imagem da artista ao produto.

Cantora afirma que empresa ignorou notificações

Outro ponto destacado na ação é que a equipe da artista teria solicitado diversas vezes a interrupção do uso da imagem antes de recorrer à Justiça. O texto afirma que a Samsung teria ignorado os pedidos e continuado utilizando as embalagens normalmente.

Na denúncia, os representantes da cantora acusam a empresa de agir de forma "desdenhosa e insensível" ao não retirar a fotografia dos produtos mesmo após as notificações formais.

Além do pedido de indenização milionária, o processo também inclui acusações de violação de direitos autorais, uso indevido de imagem, infração de marca registrada e descumprimento da Lei Lanham, legislação federal dos Estados Unidos voltada à concorrência desleal e publicidade enganosa.

Samsung ainda não comentou o caso

Até a publicação desta matéria, a Samsung não havia comentado oficialmente o processo movido por Dua Lipa. Segundo a imprensa americana, representantes da empresa afirmaram apenas que não irão se manifestar enquanto o litígio estiver em andamento.

Veja também