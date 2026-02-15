A- A+

CINEMA Dua Lipa rouba a cena em estreia de filme de Karim Aïnouz no Festival de Berlim Longa do cineasta cearense é estrelado por Callum Turner, noivo da diva pop britânica, e ainda conta com Pamela Anderson e Elle Fanning no elenco

Neste sábado (14), a diva pop britânica Dua Lipa prestigiou a premiere do filme "Rosebush Pruning", estrelado pelo seu noivo, o ator Callum Turner, e dirigido pelo cineasta cearense Karim Aïnouz. O filme foi exibido na programação da 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que acontece at o dia 22 de fevereiro na capital alemã.

Em suas redes sociais, Karim registrou a movimentação em torno da estreia:

“Que dia! Que noite" Obrigado, Berlin!", escreveu o cineasta, em um post repleto de fotos dos bastidores.

No tapete vermelho, Dua Lipa usou um vestido longo preto de renda e Callum Turner um elegante terno marrom. Os dois trocaram carícias para os fotógrafos.





Além de Turner, o filme conta com Elle Fanning e Pamela Anderson no elenco. O filme transporta o espectador para uma vila opulenta sob o sol da Catalunha, onde os irmãos americanos Jack, Ed, Anna e Robert vivem em um isolamento dourado. Sustentados pela fortuna herdada, eles ignoram as exigências do pai cego e buscam validação uns nos outros e em suas roupas de grife.

O longa representa mais uma etapa na carreira internacional de Karim Aïnouz, que dirige grandes estrelas de Hollywood sob uma perspectiva provocadora.

