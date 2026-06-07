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celebridades Dua Lipa teria gastado R$ 2,2 milhões só com 'lembrancinhas de luxo' para convidados; saiba o que é A cantora presenteou cerca de 200 convidados com conjuntos de itens de marca francesa

Nada de lembrancinhas simples no casamento de Dua Lipa com Callum Turner, realizado em Palermo, na Itália. A estrela pop e o ator já disseram o aguardado “sim”. E a festança, que continua rolando ao longo deste fim de semana, continua dando motivos para surpreender-se.

A cantora teria preparado para os cerca de 200 convidados conjuntos de 12 panelas da marca de luxo francesa Le Creuset. Somados, os presentes distribuídos aos participantes podem ter custado aproximadamente R$ 2,2 milhões.

Fundada em 1925, a marca é conhecida mundialmente por seus utensílios de cozinha premium. No Brasil, alguns dos produtos da marca podem ser encontrados por valores que variam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, dependendo do modelo e do tamanho.

Pudera, as panelas da marca tornaram-se referência entre chefs de cozinha pela alta durabilidade do material.

Mas nem tudo são flores: o casamento de Dua Lipa e Callum tem sido alvo de manifestações de moradores do local. Por meio de cartazes e pichações, parte da população deixou mensagens à artista, afirmando que “Palermo não está para alugar”, segundo o jornal The Sun.

Tudo porque as praças Sant'Anna e Croce dei Vespri foram fechadas ao público para esta, que se trata da segunda etapa da celebração.

Além disso, moradores das proximidades também foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade, estradas foram fechadas e zonas proibidas para voos de drones estão sendo fiscalizadas.

Em resposta, os sicilianos espalharam cartazes nas praças com mensagens como: “A nossa praça não é a sua sala de estar” e “Os espaços públicos pertencem a todos. Reivindicamos o direito de vivê-los, livres do lucro privado”. Jornais locais, como o Repubblica Palermo, noticiaram os protestos.

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