famosos Dua Lipa usa vestido transparente no lançamento de "Barbie", e web brinca Brenna Azevedo usou peça no aniversário da filha em maio e gerou polêmica ao viralizar com vídeo em que aparece dançando

O que a cantora britânica Dua Lipa e a autônoma Brenna Azevedo, moradora de Mesquita, na Baixada Fluminense, têm em comum? Além dos mesmos 27 anos, elas também adotam o mesmo estilo para se vestirem. Imagens da artista pop durante a estreia mundial do filme "Barbie", em Los Angeles, no último domingo (9), fizeram a web lembrar do ícone da Baixada Fluminense, que viralizou ao dançar o "Movimento da Sanfoninha", da cantora Anitta, durante a festa de aniversário da filha, o que gerou polêmica devido ao vestido escolhido, à época.

A comparação entre elas foi imediata. Pelo Twitter, várias publicações brincaram com a situação. Uma delas dizia: "De um lado a diva, do outro só a Dua Lipa". Já em outra publicação, a internauta "acusou" a cantora de copiar o look de Brenna.

A brincadeira chegou a ser compartilhada pela própria Brenna em seus stories nesta semana.

'Dua Lipa copiou': Brenna Azevedo compartilha no Instagram a brincadeira dos internautas brasileiro (Foto: Reprodução)

Atualmente com mais de 93 mil seguidores no Instagram, a fama de Brenna surgiu no fim de maio, quando vídeos da festa de aniversário da filha, realizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ganharam as redes sociais.

Nas imagens, Brenna aparecia com o vestido transparente, sem tapa-sexo nos seios e recebeu inúmeras críticas. Até ameaças a autônoma relatou ter recebido, a partir de vídeo compartilhado por uma tia, que precisou excluir as redes sociais, à época, devido aos haters.

"O gerente do salão de festas me chamou e perguntou se haveria troca de vestido, falei que sim. Coloquei na minha filha o vestido da Minnie. Já eu, que estava bastante eufórica, experimentei o vestido (transparente) e me senti à vontade, apesar de ter comprado o tapa-sexo para os seios anteriormente. Como todo mundo ali era bem íntimo e a galera me conhece, achei que não tinha problema nenhum. Quando entrei na festa, os convidados começaram a se divertir, filmando, pulando, dançando e batendo palma, foi uma surpresa que fiz para eles" disse ela à época, em entrevista ao Globo.

Brenna também precisou tomar cuidado ao levar a filha para a escola, na cidade em que moram, Mesquita, também na Baixada Fluminense, devido ao medo de "ser apontada e agredida" na rua.

Uma das publicações em que o vídeo foi compartilhado atingiu mais de 14 milhões de visualizações em 24 horas à época e Brenna acumulou 20 mil seguidores, números que não pararam de subir. Atualmente, sua biografia no Instagram — que a apresenta como blogueira — dá logo o recado: "Minha roupa não me define".

