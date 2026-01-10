A- A+

AJUDA Dublador de Al Pacino pede doações após diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica Ricardo Schnetzer ficou conhecido por ter dublado personagens de atores como Al Pacino, Richard Gere e Nicholas Cage em diversos filmes

O dublador Ricardo Schnetzer está pedindo ajuda financeira aos fãs após ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). O anúncio foi feito em um vídeo no seu perfil no Instagram na sexta-feira (9).

Schnetzer ficou conhecido por ter dublado personagens de atores como Al Pacino, Richard Gere e Nicholas Cage em diversos filmes, sendo ouvido também em desenhos como Capitão Planeta e Caverna do Dragão.

No vídeo, Victor Vaz, seu sobrinho e também dublador, explica a situação: "Neste momento, ele precisa de uma cuidadora, fazer tratamento de fisioterapia. Só o dinheiro que ele ganha da aposentadoria, infelizmente, não dá." Ricardo aparece brevemente e diz: "Oi pessoal. Muito obrigado, mesmo, a todos vocês".

A ‘vaquinha’ online tem como meta arrecadar R$ 200 mil. Até por volta das 19h deste sábado, 10, cerca de R$ 54 mil já haviam sido arrecadados. É possível fazer a doação pelo site da campanha ou via chave pix.

O que é esclerose lateral amiotrófica

A esclerose lateral amiotrófica é um distúrbio causado pela morte de neurônios motores - que enviam comandos aos músculos e resultam em movimento. É uma condição dolorosa, debilitadora, degenerativa e progressiva sem cura, que pode levar à paralisia irreversível.



Veja também