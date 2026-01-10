Sáb, 10 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AJUDA

Dublador de Al Pacino pede doações após diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica

Ricardo Schnetzer ficou conhecido por ter dublado personagens de atores como Al Pacino, Richard Gere e Nicholas Cage em diversos filmes

Reportar Erro
Dublador está enfrentando ELA Dublador está enfrentando ELA  - Foto: Instagram Ricardo Schnetzer/Reprodução

O dublador Ricardo Schnetzer está pedindo ajuda financeira aos fãs após ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). O anúncio foi feito em um vídeo no seu perfil no Instagram na sexta-feira (9).

Schnetzer ficou conhecido por ter dublado personagens de atores como Al Pacino, Richard Gere e Nicholas Cage em diversos filmes, sendo ouvido também em desenhos como Capitão Planeta e Caverna do Dragão.

Leia também

• Para o New York Times, 'Wagner Moura permanece fiel a si mesmo, mesmo que isso irrite os políticos'

• Morre Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal, aos 19 anos: "A dor está grande, diz marido"

No vídeo, Victor Vaz, seu sobrinho e também dublador, explica a situação: "Neste momento, ele precisa de uma cuidadora, fazer tratamento de fisioterapia. Só o dinheiro que ele ganha da aposentadoria, infelizmente, não dá." Ricardo aparece brevemente e diz: "Oi pessoal. Muito obrigado, mesmo, a todos vocês".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Victor Vaz (@victorvazreal)

A ‘vaquinha’ online tem como meta arrecadar R$ 200 mil. Até por volta das 19h deste sábado, 10, cerca de R$ 54 mil já haviam sido arrecadados. É possível fazer a doação pelo site da campanha ou via chave pix.

O que é esclerose lateral amiotrófica
A esclerose lateral amiotrófica é um distúrbio causado pela morte de neurônios motores - que enviam comandos aos músculos e resultam em movimento. É uma condição dolorosa, debilitadora, degenerativa e progressiva sem cura, que pode levar à paralisia irreversível.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter