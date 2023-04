A- A+

Evento Dublador do Kratos, de "God of War", participa de "Game Lovers" no Shopping Guararapes; saiba mais Evento traz ainda concurso de cosplay, videogames livres para o uso do público, campeonatos de games, entre outras atrações

Dublador de Kratos, de "God of War", e Draven, de "League of Legends", Ricardo Juarez será atração da 4ª edição do "Game Lovers", evento voltado ao público gamer que acontece entre os dias 12 e 16 de abril na Praça de Eventos do Shopping Guararapes.

Os fãs de games e de dublagem poderão conhecer o ator no sábado (15), a partir das 17h. Juarez estará aberto a fotos com o público, e participará de um bate-papo sobre sua carreira e experiências dublando personagens icônicos da cultura pop.

Entre outras atrações do evento, estão um concurso de cosplay, uma área de jogos disponibilizando dez videogames modernos e antigos livres para o uso do público, jogos de VR (Realidade Virtual), jogos de dança, campeonatos de games, apresentações de K-Pop, exposição de miniaturas temáticas e um Painel Interativo Instagramável.

Para as crianças, o evento também traz apresentações do grupo Bekalândia no sábado e no domingo, com princesas e heróis infantis.

SERVIÇO

Game Lovers

Quando: 12 a 16 de abril

Onde: Praça de Eventos do Shopping Guararapes

Acesso Gratuito

