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EXPOSIÇÃO Dubladores de Chiquinha e Seu Madruga participam de encontro com fãs no Recife Teatro RioMar reúne os atores Cecília Lemes e Carlos Seidl, com exibição de episódio clássico e conversa sobre os bastidores da série e sessão de fotos

Os fãs de Chaves terão a oportunidade de encontrar, neste sábado (11), duas das vozes mais conhecidas da versão brasileira da série mexicana.

Como parte da programação de "Chaves: A Exposição", o Teatro RioMar recebe um encontro com os dubladores Cecília Lemes, intérprete da Chiquinha, e Carlos Seidl, responsável pela voz de Seu Madruga.

A atividade começa às 9h30 com a exibição do episódio "Uma Aula de Canto", produzido em 1977.

Na sequência, os convidados conversam com o público sobre o trabalho de dublagem, relembram histórias dos bastidores da produção e respondem às perguntas dos admiradores da obra. A programação será encerrada com uma sessão de fotos.

A participação é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo aplicativo do RioMar Recife.

Exposição

Em cartaz no shopping, "Chaves: A Exposição" ocupa uma área superior a 500 m² e celebra as quatro décadas de sucesso do seriado no Brasil.

A experiência recria cenários emblemáticos, como a Vila do Chaves, a Casa da Bruxa do 71, a residência de Seu Madruga, a casa de Dona Florinda e o segundo pátio da vila, além de reservar um espaço dedicado ao herói Chapolin.

O percurso reúne figurinos, objetos de cena, roteiros, réplicas oficiais, bonecos em tamanho real dos personagens idealizados por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) e até uma marreta original utilizada pelo Chapolin.

A exposição ainda apresenta uma linha do tempo sobre a trajetória da produção, curiosidades sobre elenco e dubladores, acesso a episódios raros e uma loja temática de produtos oficiais.

Realizada pelo Grupo Chespirito e pela Boldly Go, a mostra já passou por mais de dez cidades brasileiras e recebeu um público superior a 700 mil visitantes.

SERVIÇO

“Chaves: A Exposição” - Encontro com dubladores

Quando: Sábado (11), às 9h30

Onde: Teatro RioMar/RioMar Recife - Piso L4 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no app do RioMar

Instagram: @expo.chaves e @riomar_recife



“Chaves: A Exposição”

Quando: Em cartaz até 2 de agosto

Onde: RioMar Recife - Piso L4 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda em www.expochaves.com.br, app RioMar Recife e na bilheteria física no local

Instagram: @expo.chaves e @riomar_recife

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