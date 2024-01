A- A+

DIREITOS AUTORAIS Dubladores lançam movimento global em defesa da profissão diante do avanço da IA ''Nossa profissão está ameaçada'', diz texto de abaixo-assinado

A United Voices Artists, entidade que reúne diversos sindicatos e associações de dubladores do mundo inteiro, lançou uma campanha global em defesa da profissão diante do avanço da inteligência artificial. Batizada de "Real voices", a campanha visa regulamentar o uso da IA para proteger a atuação de profissionais no mercado.

Uma das iniciativas do grupo é coletar assinaturas em um abaixo-assinado virtual, que reforça a necessidade da regulamentação. O documento, que já foi assinado por mais de 83 mil pessoas, será enviado ao parlamento da União Europeia, bem como aos ministérios da Cultura de diversos países.

"Nossa profissão está ameaçada", diz o documento, que cita uma pesquisa da Universidade Oxford que sustenta que até 47% dos empregos poderão ser automatizados até 2033. "A dublagem é uma dessas profissões em risco", continua o texto.



"Não se trata apenas de perdermos os nossos empregos; trata-se de preservar a arte e o artesanato envolvidos na dublagem. Cada ator traz uma interpretação única e profundidade emocional que uma IA simplesmente não consegue replicar", argumenta o grupo.

