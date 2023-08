Na Rússia, dublê sofre grave acidente ao tentar saltar com carro de um prédio a outro; assista

O dublê russo Evgeny Chebotarev, de 32 anos, impressionou a web após escapar com vida de uma tentativa de salto de um prédio para outro na região da República Russa da Ossétia do Norte-Alânia, na Rússia.

O homem fez o ato com objetivo de homenagear o ator Sergei Bodrov Jr., que morreu aos 30 anos, vítima de uma avalanche devastadora na mesma região, em 2002.

Chebotarev se expõe como "um homem que arriscou a vida 94 vezes". O rapaz caiu de uma altura de cerca de 15 metros e impressionou o público depois do ocorrido.

Publicado nas redes sociais, o vídeo do acidente deixou os usuários assustados.

O dublê sofreu apenas leves ferimentos e saiu consciente do veículo, que ficou totalmente destruído com a queda.

Assista ao vídeo:

Russian daredevil Evgeny Chebotarev miraculously survived a failed 50ft high car stunt jump between two buildings in North Ossetia–Alania, Russia. pic.twitter.com/QAr2rdPfnQ