Duda Beat assume relacionamento com ator Allan Souza Lima
Casal pernambucano já havia sido flagrado no dia 7 de março em São Paulo
Os pernambucanos Duda Beat e Allan Souza Lima assumiram que estão juntos, após uma primeira aparição pública na noite desta terça (17) em um evento do cinema brasileiro no Rio de Janeiro.
O casal já havia sido flagrado no início de março em São Paulo no show de Samuel Rosa, ex-vocalista da banda Skank.
Leia também
• Lenine anuncia turnê de "Eita" com show no Recife em agosto
• Vistos juntos em show, Duda Beat e Allan Souza Lima estariam vivendo romance, diz jornal
Allan Souza Lima e Duda Beat confirmam romance pic.twitter.com/5cwvnsRR4I— WWLBD (@whatwouldlbdo) March 18, 2026
Outros relacionamentos
A cantora anunciou em 16 de janeiro o fim do relacionamento com o produtor musical Tomás Tróia, com quem ficou por nove anos.
Já Allan foi apontado no ano passado como possível "affair" da cantora Wanessa Camargo, embora nenhum dos dois tenha confirmado a relação.
Oficialmente, o pernambucano está solteiro desde maio de 2025, após o término de um breve namoro com a atriz Débora Nascimento.
Ao longo da carreira, ele também se relacionou com outras personalidades, como Rafa Kalimann, Helena Ranaldi e Letícia Birkheuer.