Duda Beat anuncia fim de relacionamento com produtor Tomás Tróia após nove anos
Cantora comunicou a separação pelas redes sociais e afirmou que os dois seguirão amigos e parceiros criativos
Duda Beat usou as redes sociais nesta sexta (16) para comunicar o término de seu relacionamento com o produtor musical Tomás Tróia, com quem manteve uma relação por nove anos.
No texto publicado, a artista destacou que a separação não rompe os laços pessoais nem profissionais entre os dois.
Leia também
• Wagner Moura exalta paternidade e cita criação dos três filhos: "É o que define a minha vida"
• A música nordestina em 2026: entre a potência criativa e o estigma do rótulo
• Duda Beat compartilhou experiência de ter ficado 10 dias sem falar em retiro
“Tomás e eu não somos mais um casal. Seguiremos cultivando uma relação de amizade construída ao longo de mais de 20 anos, e também continuaremos trabalhando e criando juntos, como parceiros na música. O sentimento não terminou, apenas se transformou”, escreveu a cantora.
Tomás Tróia tem papel central na trajetória artística de Duda Beat. Ele esteve à frente da produção do álbum de estreia, “Sinto Muito” (2018), trabalho que apresentou a cantora ao grande público e revelou canções como “Bichinho”, um de seus maiores sucessos até hoje.
A parceria também se estendeu ao segundo disco da artista, “Te Amo Lá Fora” (2021).