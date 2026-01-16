Sex, 16 de Janeiro

SEPARAÇÃO

Duda Beat anuncia fim de relacionamento com produtor Tomás Tróia após nove anos

Cantora comunicou a separação pelas redes sociais e afirmou que os dois seguirão amigos e parceiros criativos

Duda Beat e Tomás TróiaDuda Beat e Tomás Tróia - Foto: Reprodução/Instagram @tomastroia

Duda Beat usou as redes sociais nesta sexta (16) para comunicar o término de seu relacionamento com o produtor musical Tomás Tróia, com quem manteve uma relação por nove anos. 

No texto publicado, a artista destacou que a separação não rompe os laços pessoais nem profissionais entre os dois.

“Tomás e eu não somos mais um casal. Seguiremos cultivando uma relação de amizade construída ao longo de mais de 20 anos, e também continuaremos trabalhando e criando juntos, como parceiros na música. O sentimento não terminou, apenas se transformou”, escreveu a cantora.

Tomás Tróia tem papel central na trajetória artística de Duda Beat. Ele esteve à frente da produção do álbum de estreia, “Sinto Muito” (2018), trabalho que apresentou a cantora ao grande público e revelou canções como “Bichinho”, um de seus maiores sucessos até hoje. 

A parceria também se estendeu ao segundo disco da artista, “Te Amo Lá Fora” (2021).
 

