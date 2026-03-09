A- A+

NOVO CASAL? Vistos juntos em show, Duda Beat e Allan Souza Lima estariam vivendo romance, diz jornal Os pernambucanos estavam na plateia de uma apresentação de Samuel Rosa em São Paulo

Os pernambucanos Duda Beat e Allan Souza Lima foram flagrados juntos, na noite deste sábado (7), em São Paulo. Eles acompanharam o show de Samuel Rosa, ex-vocalista da banda Skank, no Tokio Marine Hall.

Fotografados em clima de romance em um camarote, o ator e a cantora conversaram ao pé do ouvido durante a apresentação e, nos bastidores, posaram ao lado de Samuel Rosa. Ela chegou a fazer uma participação no show.

Segundo informações do jornal Extra, Duda e Allan estariam vivendo um romance há cerca de dois meses. Os dois teriam passado o Réveillon juntos, com um grupo de amigos, em Pipa, no Rio Grande do Norte, além de terem sido vistos em Paraty, no Rio de Janeiro, no Carnaval.



A loira anunciou em 16 de janeiro seu término com o produtor musical Tomás Tróia, com quem estava há nove anos. Já Allan foi apontado como affair da cantora Wanessa Camargo no ano passado, mas os dois nunca confirmaram a relação.

O pernambucano está oficialmente solteiro desde maio de 2025, após terminar um breve namoro com a atriz Débora Nascimento. Ele já se envolveu com outras famosas, como Rafa Kalimann, Helena Ranaldi e Letícia Birkheuer.

