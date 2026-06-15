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HOMENAGEM A ARLINDO Duda Beat revisita Arlindo Cruz em versão de xote para projeto que celebra o legado do sambista Cantora pernambucana imprime sua identidade musical em "Agora Viu que Perdeu e Chora", novo lançamento da série "Elas Cantam Arlindo"

A cantora pernambucana Duda Beat é a nova participante de “Elas Cantam Arlindo”, iniciativa da Nas Nuvens Music Group que convida artistas da música brasileira a reinterpretar clássicos do repertório de Arlindo Cruz.

Na faixa escolhida, “Agora Viu que Perdeu e Chora”, a artista transporta a composição para o universo do xote, aproximando o samba de uma atmosfera marcada por elementos do forró e da sonoridade pop nordestina.

Com produção assinada por Liminha e Boris Farias, a gravação preserva a essência melódica da obra original, mas ganha uma abordagem mais intimista e calorosa.

A proposta dialoga diretamente com a trajetória artística de Duda Beat, conhecida por transformar histórias de amor, desencontros e vulnerabilidades afetivas em canções confessionais.

“Essa releitura traz um xote, uma variação do forró, que calhou perfeitamente com a cadência da versão original sem perder a melodia. Tá bem gostoso de ouvir, convidativo a dançar a dois”, comenta Duda Beat.

A interpretação explora emoções como nostalgia, arrependimento e saudade, temas recorrentes tanto na obra de Arlindo Cruz quanto na discografia da cantora.

Segundo a artista, a escolha da canção também despertou lembranças pessoais. “A canção despertou algumas memórias afetivas em mim, desses amores que passaram na minha vida e que eu canto tanto nas minhas canções”, afirma.

O lançamento ocorre paralelamente ao desenvolvimento do próximo álbum de estúdio da pernambucana. O novo trabalho, ainda em fase de produção, tem sido construído a partir de processos mais colaborativos e experimentais, ampliando a participação dos músicos e parceiros criativos envolvidos.

Para Duda, integrar o projeto também representa uma oportunidade de reforçar a conexão entre diferentes gerações da música popular brasileira.

“Meu passado musical foi construído sob a influência do samba, pagode e tantos outros ritmos populares, presentes nos almoços de domingo da família brasileira”, comenta.

“O repertório brasileiro é vasto e rico demais, dá pra brincar e fazer gerações inteiras se unirem musicalmente.”

“Elas Cantam Arlindo” reúne intérpretes femininas contemporâneas em homenagens ao repertório do sambista carioca.

Antes de Duda Beat, o projeto já apresentou releituras gravadas por Ivete Sangalo e Agnes Nunes. A iniciativa prevê ainda a estreia, no segundo semestre de 2026, de um documentário dedicado à trajetória de Arlindo Cruz.

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