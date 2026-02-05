Qui, 05 de Fevereiro

MÚSICA

Duda Beat abre edição 2026 do RioMar Encontros, em março

Com participação de Almério, show acontece no dia 1º de março no Teatro RioMar; ingressos a partir de R$ 40

Duda Beat abre a edição 2026 do RioMar Encontros, em marçoDuda Beat abre a edição 2026 do RioMar Encontros, em março - Foto: Joseph Clarckson

Vai ser com o "Acústico e Tal", de Duda Beat, que a edição 2026 do RioMar Encontros será aberta, precisamente no próximo dia 1º de março no Teatro RioMar, às 19h.

No palco, um encontro de artistas pernambucanos marcam a estreia do projeto, já que a artista recifense recebe Almério, em participação especial.

Os ingressos para o shows podem ser adquiridos no APP do RioMar Recife, com valores a partir de R$ 40.

 

Em meio ao clima intimista do seu "Acústico e Tal", Duda Beat revisita a própria trajetória, marcada pelos álbuns "Sinto Muito" (2018), "Te Amo Lá Fora" (2021) e "Tara e Tal" (2024) que somam faixas de sucesso, entre elas, "Bixinho", "Não Passa Vontade" e "Meu Pisêro".

SERVIÇO
RioMar Encontros, com Duda Beat e participação de Almério
Quando: Domingo, 1º de março, às 19h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$ 40 no APP do RioMar Recife
Informações: @riomar_recife

 

 

