Duda Beat abre edição 2026 do RioMar Encontros, em março

A- A+

Vai ser com o "Acústico e Tal", de Duda Beat, que a edição 2026 do RioMar Encontros será aberta, precisamente no próximo dia 1º de março no Teatro RioMar, às 19h.



No palco, um encontro de artistas pernambucanos marcam a estreia do projeto, já que a artista recifense recebe Almério, em participação especial.



Os ingressos para o shows podem ser adquiridos no APP do RioMar Recife, com valores a partir de R$ 40.









Em meio ao clima intimista do seu "Acústico e Tal", Duda Beat revisita a própria trajetória, marcada pelos álbuns "Sinto Muito" (2018), "Te Amo Lá Fora" (2021) e "Tara e Tal" (2024) que somam faixas de sucesso, entre elas, "Bixinho", "Não Passa Vontade" e "Meu Pisêro".



SERVIÇO

RioMar Encontros, com Duda Beat e participação de Almério

Quando: Domingo, 1º de março, às 19h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no APP do RioMar Recife

Informações: @riomar_recife

Veja também