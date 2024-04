A- A+

DANÇA Duda Freyre une dança contemporânea e bioarquitetura no solo "DOA, VOA!", que estreia no Recife Espetáculo pode ser visto na quinta-feira (18), sábado (20) e domingo (21), em Apipucos

Duda Freyre faz a estreia no Recife do espetáculo “DOA, VOA!” nesta quinta-feira (18), com apresentações extras no sábado (20) e no domingo (21), sempre às 19h30, na sede do Grupo de Idosos Eternos Aprendizes, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife.

A investigação da criação perpassa pela ideia de “corpo-casa”, entendendo os corpos edificados (casas) como possíveis extensões dos corpos humanos. Duda personifica a figura de uma “mulher guerreira”, convidando o público a adentrar em lugares mais profundos do seu “sentir”.

Duda, que também é bioarquiteta, se apresenta integrada a um figurino especialmente pensado para essa obra. Ela interage com um diafragma com cerca de três metros, feito de palha, e com um zome - estrutura geométrica - com ripas de bambu amarradas em espiral.

“DOA, VOA!” mescla conhecimentos da dança e da construção sustentável. Com o espetáculo, Duda vem oferecendo informações básicas para pessoas interessadas em bioarquitetura a ter mais autonomia na construção de espaços saudáveis.

Serviço:

Espetáculo “DOA, VOA!”

Quando: quinta-feira (18), sábado (20) e domingo (21), às 19h30

Onde: Sede do Grupo de Idosos Eternos Aprendizes (Rua Caetés, 592, Apipucos)

Ingressos gratuitos, através do Instagram do espetáculo



